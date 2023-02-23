هاني حتحوت: الأهلي يخاطب فيفا للحصول على 2 مليون دولار.. تفاصيل

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن النادي الأهلي وجه خطاب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" من أجل استعجال إرسال مبلغ 2 مليون دولار، بعد حصد المركز الرابع في بطولة كأس العالم للأندية في المغرب.

وتابع حتحوت خلال برنامجه الإذاعي "صباحكم رياضة" على إذاعة الشباب والرياضة: "من المتوقع أن يتسلم النادي الأهلي، مكافأة مونديال الأندية بنهاية الشهر الجاري".

وأضاف هاني حتحوت: "الأهلي يرغب في وصول الأموال بشكل سريع، في ظل رغبته بصرف رواتب اللاعبين والعاملين بالإضافة إلى صرف مكافآت المونديال للفريق، في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها خزينة النادي في الوقت الحالي".