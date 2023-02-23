القاتل الصامت ..علامات تكشف إصابة طفلك بمرض نفسي

قد يكون من الصعب معرفة متى تكون مشاعر طفلك أو سلوكه أمرًا يدعو للقلق فقد وضع خبراء الصحة العقلية والنفسية قائمة بالعلامات التي تشير إلى أن طفلك قد يكون يعاني من اضطراب في الصحة النفسية . إذا لاحظت أيًا منها في طفلك ، ففكري في الحصول على مساعدة من أخصائي الصحة العقلية.

اضطراب في الصحة النفسية

تعتبر التغييرات الكبيرة في مزاج طفلك أو شخصيته من العلامات الشائعة. وكذلك الحال بالنسبة للتقلبات المزاجية المتكررة التي تعيق حياة الطفل اليومية.

يُعد القلق الشديد أو الخوف أو الحزن الذي يستمر لمدة أسبوعين على الأقل علامات على احتمال وجود اضطراب في الصحة العقلية والنفسية لطفلك

يجب على الآباء أيضًا الانتباه إلى الخوف الذي يظهر فجأة مع علامات جسدية مثل تسارع ضربات القلب ، والتي قد تكون نوبة هلع.

إصابة الطفل بمرض نفسي

ووفقا لموقع مايوكلينك وضع مجموعة من خبراء الصحة النفسية من جميع أنحاء البلاد 11 علامة بسيطة على احتمال إصابة الطفل بمرض عقلي وفقا للطبيب النفسي في Mayo Clinic Peter Jensen

الشعور بالحزن الشديد أو الانسحاب لمدة أسبوعين أو أكثر

محاولة جدية لإيذاء أنفسهم أو قتلهم ، أو التخطيط للقيام بذلك

خوف ساحق مفاجئ من دون سبب ، وأحيانًا مع تسارع ضربات القلب أو التنفس السريع

الرغبة بشدة في إيذاء الآخرين

السلوك القاسي الخارج عن السيطرة والذي يمكن أن يؤذي أنفسهم أو الآخرين

عدم تناول الطعام أو القيء أو استخدام المسهلات لإنقاص الوزن

مخاوف شديدة تعيق ممارسة الأنشطة اليومية

صعوبة بالغة في التركيز أو البقاء ساكنًا تعرضهم لخطر جسدي أو تسبب فشلًا في المدرسة

الاستخدام المتكرر للمخدرات أو الكحول

تقلبات مزاجية حادة تسبب مشاكل في العلاقات

تغييرات جذرية في السلوك أو الشخصية

