ضربه بالقلم..القصة الكاملة لتمزيق جسد سائق توك توك على يد زميله بالمنوفية

جريمة مأساوية في محافظة المنوفية.. عالم غريب وحياة غير ممهدة، لم يتم فك شفراته حتى الآن، هذا هو الحال بين سائقي التكاتك، بأسلوبهم وطريقتهم المختلفة، وفي الموقف الخاص لقرية سنجرج التابع لمركز منوف في محافظة المنوفية، ينتظر سائقي التكاتك الزبائن لتوصيلهم إلى وجهتهم التي يطلبونها، ولكن هناك تنظيم معين بين السائقين بأسبقية الحجز كلاً حسب دوره، ومن بين هؤلاء السائقين حمادة صاحب الـ 40 عاما مع زميله أشرف صاحب الـ 20 عاما ومن ابناء القرية، وبسبب أولوية الركوب حدثت مشاداة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، ولكن نجح باقي السائقين في ابعادهما عن بعضهما والاتفاق على حل الخلاف ودياً.

سائق توك توك ينهي حياة زميله بسبب حلافات على أولوية الركوب

وبالفعل جلس السائقون جميعاً لحل الخلاف بين حمادة وأشرف والعتاب بينهما، وحل هذه المشكلة، ولكن حدث ما لايحمد عقباه خلال جلسة الصلح، وتطور العتاب إلى مشاداة كلامية بينهما وتدخل الشيطان بينهما، فأشتبكوا بالأيدي، مما دفع أشرف السائق الصغير إلى صفع السائق الكبير بالقلم على وجهه، فآثار ذلك إستياء وغضب حمادة السائق الأأكبر سناً وكيف لشخص صغير من دور أولاده كما قال أن يصفعه بالقلم على وجهه وسط المواطنين، مما أضاع هيبته وافقده ذلك عقله، فقام بإخراج سلاح أبيض مطواة من ملابسه وقام بطعن السائق الصغير عدة طعنات نافذة ومزق جسده ولم يتركه إلا جثة هامدة وتسيل دمائه حتى فارق الحياة.

ثم جلس حمادة يدخن سيجارته حتي التف حوله الأهالي وقاموا بطلب الشرطة التي ألقت القبض علي المتهم وتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقل اشرف الي المستشفي والذي أعلنت وفاته متأثرا بإصابته بالطعنات النافذة بجسده.

القبض على المتهم واعترافه بالجريمة

وتحفظت قوات الشرطة علي المتهم الذي اعترف بارتكابه الواقعة بسبب الخلاف بينهما علي أولوية تحميل الركاب فقام بطعنه أثناء مشادة بينهما في منزله.

وساد الحزن بين أهالي القرية أثناء تشييع جثمان الشاب أشرف محمد- 20 سنة- سائق التوك التوك عقب مقتله على يد سائق آخر بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب.

تشييع جثمان السائق وسط حالة من الحزن

وأدى الأهالي صلاة الجنازة على جثمان الشاب وسط حالة من الحزن بين أبناء قريته من مسجد النصارية بالقرية، وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في القرية.

وودعت السيدات ووالدة الشاب جثمان ابنها بالبكاء والدموع حتي وصوله الي مثواه الأخير بمقابر الأسرة.

تفاصيل البلاغ والواقعة

وكان اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطارا من الرائد مراد أبو الدهب رئيس مباحث مركز شرطة منوف بمصرع سائق توك توك على يد زميله في قرية سنجرج التابعة للمركز.

بالانتقال تبين قيام " ح.ع " ٤٠ سنة سائق توك توك بالتعدي على أشرف محمد -20سنة- سائق توك توك بسلاح أبيض في جميع أنحاء جسده بطعنات نافذه متفرقة أودت بحياته في الحال.

نشوب مشادة كلامية

بالانتقال تبين نشوب مشادة كلامية بينهم اثر خلافات سابقة بينهم بسبب أولوية تحميل الركاب مما أدى إلى قيام الأول بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض حتي الموت.

فيما تم ضبط المتهم واعترف بارتكابه الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.