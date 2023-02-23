منسق عملية السلام يدعو إلى عدم اتخاذ خطوات تؤدي إلى تأجيج الوضع في فلسطين

دعا منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند إلى عدم اتخاذ خطوات تؤدي إلى تأجيج الوضع في فلسطين، وأعرب عن انزعاجه العميق لاستمرار دائرة العنف، واستنكر وقوع خسارة في أرواح المدنيين الفلسطينيين.



وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال تور وينسلاند، في بيان: "في وقت سابق ليلة أمس، قتل 11 فلسطينيا، وأُصيب نحو 100 شخص أثناء عملية اعتقال نفذتها قوات الأمن الإسرائيلية في نابلس وما تبعها من اشتباكات مع فلسطينيين مسلحين في نابلس بالضفة الغربية المحتلة".



وأكد منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، أنه يواصل انخراطه مع جميع الأطراف المعنية لتهدئة الوضع، وحث جميع الأطراف على الامتناع عن اتخاذ خطوات من شأنها تأجيج الوضع المتقلب بالفعل.