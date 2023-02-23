جدة تحتفل بيوم التأسيس السعودي على طريقتها الخاصة

استحضرت منطقة جدة التاريخية اليوم مخزونها الحضاري وتراثها الشعبي؛ خلال الاحتفاءً بـ"يوم التأسيس" في أجواء من البهجة والسرور عاشها المواطنون والمقيمون؛ في ظل تجسيد الولاء لهذا الوطن وقيادته الرشيدة.

واحتفظت حارات المنطقة الأربعة " الشام، واليمن، والبحر، والمظلوم"؛ بمظاهر الحياة القديمة التي مضوا فيها الآباء والأجداد؛ حيث تعرف الزائر على الأسواق الشعبية، والحرف التقليدية التي كان يزاولونها منذ القدم؛ إلى جانب عروضٍ من الفنون التراثية، وممارسة الفن التشكيلي؛ عبر تقديم الأعمال الفنية المختلفة التي ترمز إلى المنطقة التاريخية وحراكها الثقافي؛ وبما يرتقي لمكانة هذه المناسبة الغالية والمتجددة كل عام.

كما جذبت الأزياء التقليدية المواطنين والمقيمين والسياح؛ إلى جانب المعارض التفاعلية والندوات الثقافية والعروض المسرحية؛ في رحلة تاريخية وقالب تفاعلي يستهدف مختلف شرائح المجتمع في أجواءٍ استثنائية.