ازازة الزيت بـ 10 جنيه.. مبادرة في القاهرة وشبرا تتصدر السوشيال ميديا

ازازة الزيت بـ 10 جنيه.. أثار رجل أعمال أردني، حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية بعد إعلانه طرح كميات كبيرة من الزيت في مصر بأسعار مخفضة.

يأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم، واستعداد المواطنين لشراء السلع والمنتجات الغذائية قبل الشهر الكريم.

زيت التموين الجديد

وأعلنت وزارة التموين قبل أيام، عن ضخ زيت جديد بأسعار مخفضة بدون الحاجة إلى بطاقة التموين في المجمعات الاستهلاكية المتاح فيها جناحًا لسلع «أهلا رمضان»، والبالغ عددها 1300 مجمع استهلاكي في جميع انحاء الجمهورية.

وأشارت الوزارة إلى أن سعر زيت التموين الجديد أقل من سعر الزيت المتاح في الأسواق والسلاسل التجارية الخاصة.

سعر زيت التموين الجديد

بلغ سعر زيت التموين الجديد المتوفر في المجمعات الاستهلاكية نحو 35 جنيها للزجاجة التي تزن 800 مللي، لجميع المواطنين دون بطاقة التموين، خاصة للمواطنين الذين لا يحصلون على الزيت المدعم من منافذ البقالين.

ويحق لكل مواطن، شراء زجاجتي زيت فقط كحد أقصى، وذلك من أجل ضمان استمرارية طرح الزيت أمام جميع المواطنين.

أسعار الزيت في معارض أهلا رمضان

طرحت وزارة التموين، الزيت الجديد في المجمعات الاستهلاكية المتاح فيها جناحًا لسلع «أهلا رمضان»، إلى جانب العديد من أنواع الزيت مختلفة الأحجام وبأسعار مخفضة كالآتي:

- زجاجة زيت 700 جرام بـ 32 جنيها.

- زجاجة الزيت 750 جرام اليوم بـ 36 جنيها.

- زجاجة زيت ذرة 2 كيلو اليوم بـ 128 جنيها.

- زجاجة زيت 3 كيلو بـ 137 جنيها.

- زجاجة زيت 5 كيلو بـ 270 جنيها.

زجاجة زيت بـ 10 جنيه

بالعودة إلى مبادرة رجل الأعمال الأردني، الذي أعلن طرح كميات كبيرة من الزيت بأسعار مخفضة تبدأ من 10 جنيه لزجاجة الزيت 300 ملي، الأمر لاقى تفاعلا كبيرا من قبل المواطنين على السوشيال ميديا.

وجاءت المبادرة تضامنا مع المواطنين خاصة محدودي الدخل قبل حلول شهر رمضان وفي ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وفقا لما صرح به رجل الأعمال في منشوره المتداول.

وأكد رجل الأعمال الأردني، أنه اشترى كميات كبيرة من الزيت من إحدى الشركات الخاصة ليس بهدف الاحتكار ولكن لطرحها في المبادرة من خلال منافذ بيع في القاهرة وشبرا.