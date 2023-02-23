عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ازازة الزيت بـ 10 جنيه.. مبادرة في القاهرة وشبرا تتصدر السوشيال ميديا

أسعار الزيت
أسعار الزيت

ازازة الزيت بـ 10 جنيه.. أثار رجل أعمال أردني، حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية بعد إعلانه طرح كميات كبيرة من الزيت في مصر بأسعار مخفضة.

يأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم، واستعداد المواطنين لشراء السلع والمنتجات الغذائية قبل الشهر الكريم.

زيت التموين الجديد

وأعلنت وزارة التموين قبل أيام، عن ضخ زيت جديد بأسعار مخفضة بدون الحاجة إلى بطاقة التموين في المجمعات الاستهلاكية المتاح فيها جناحًا لسلع «أهلا رمضان»، والبالغ عددها 1300 مجمع استهلاكي في جميع انحاء الجمهورية.

وأشارت الوزارة إلى أن سعر زيت التموين الجديد أقل من سعر الزيت المتاح في الأسواق والسلاسل التجارية الخاصة.

سعر زيت التموين الجديد

بلغ سعر زيت التموين الجديد المتوفر في المجمعات الاستهلاكية نحو 35 جنيها للزجاجة التي تزن 800 مللي، لجميع المواطنين دون بطاقة التموين، خاصة للمواطنين الذين لا يحصلون على الزيت المدعم من منافذ البقالين.

ويحق لكل مواطن، شراء زجاجتي زيت فقط كحد أقصى، وذلك من أجل ضمان استمرارية طرح الزيت أمام جميع المواطنين.

الزيت بـ35 جنيها والمكرونة بـ6.. النيل للمجمعات الاستهلاكية تزف بشرى

الزيت بـ35 واللبن بـ20.. تعرف على أسعار معرض أهلا رمضان بالإسكندرية

كيلو الزيت بـ 28 جنيها.. الزراعة تطرح سلع مخفضة بالمنافذ استعدادا لرمضان

التموين: الزيت والسكر متوفر في معارض أهلا رمضان بأسعار مناسبة

أسعار الزيت في معارض أهلا رمضان

طرحت وزارة التموين، الزيت الجديد في المجمعات الاستهلاكية المتاح فيها جناحًا لسلع «أهلا رمضان»، إلى جانب العديد من أنواع الزيت مختلفة الأحجام وبأسعار مخفضة كالآتي:

- زجاجة زيت 700 جرام بـ 32 جنيها.

- زجاجة الزيت 750 جرام اليوم بـ 36 جنيها.

- زجاجة زيت ذرة 2 كيلو اليوم بـ 128 جنيها.

- زجاجة زيت 3 كيلو بـ 137 جنيها.

- زجاجة زيت 5 كيلو بـ 270 جنيها.

زجاجة زيت بـ 10 جنيه

بالعودة إلى مبادرة رجل الأعمال الأردني، الذي أعلن طرح كميات كبيرة من الزيت بأسعار مخفضة تبدأ من 10 جنيه لزجاجة الزيت 300 ملي، الأمر لاقى تفاعلا كبيرا من قبل المواطنين على السوشيال ميديا.

وجاءت المبادرة تضامنا مع المواطنين خاصة محدودي الدخل قبل حلول شهر رمضان وفي ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وفقا لما صرح به رجل الأعمال في منشوره المتداول.

وأكد رجل الأعمال الأردني، أنه اشترى كميات كبيرة من الزيت من إحدى الشركات الخاصة ليس بهدف الاحتكار ولكن لطرحها في المبادرة من خلال منافذ بيع في القاهرة وشبرا.

الهدف مخالف.. هل يتم إعادة مباراة الأهلي والهلال السوداني؟

البنك الأهلي حسم الأمر .. ما مصير أموال شهادات الـ18% بعد انتهائها

انخفاض إجباري في أسعار الدواجن والبيض قريبا .. ماذا فعلت الحكومة؟

فقد أعصابه.. تفاصيل خناقة محمد الشناوي بعد مباراة الهلال

الزيت شهر رمضان أسعار معارض أهلا رمضان معارض اهلا رمضان زيت التموين الجديد أسعار الزيت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يهبط لمستويات قياسية لأول مرة منذ شهرين|وهذا سعر عيار 21 الآن

وفاة الفنان عاطف سعيد

اشتري الفرخة دلوقتي بـ 71.5 جنيه|مفاجأة بأسعار الدواجن بعد تدخل الحكومة

مفاجأة سعيدة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

استبعاد 4 لاعبين.. ضربة موجعة لـ الزمالك قبل مواجهة الترجي التونسي

مفاجأة.. الزمالك وبيراميدز يفاوضان نجم الأهلي |تفاصيل

انتهاء أزمة الدواجن.. قائمة أسعار الفراخ البرازيلي ومنافذ بيعها قبل رمضان

بطلها كهربا.. شوبير يكشف حقيقة خناقة ثنائي الأهلي في التدريب

موضوعات متعلقة

للنصب على المواطنين.. عاطل ينتحل صفة موظف بـ حي الزيتون| ما القصة؟

يقلل الوزن ويعالج الروماتويد.. تعرف على فوائد زيت الزيتون في مطروح.. شاهد

أسهل طريقة لعمل البيتزا في البيت زي المحلات وبحشوات مختلفة عجينة قطنية

أفضل الأطباق النباتية بالعالم.. طريقة عمل المحمرة

التوسع في زراعة أشجار الزيتون في نخل والحسنة بسيناء

آخر وصفة للشيف أسامة السيد.. تقدم في الفنادق

دعاء الرعد والبرق والمطر الغزير .. أفضل 110 أدعية رددها في ساعة الاستجابة

تشغيل معصرة الزيتون التابعة للإرشاد الزراعي بقرية التقدم بالقنطرة شرق

ترشيحاتنا

القوى العاملة: مفاوضة ناجحة تحمي مستحقات 33 عاملا غير منتظم بسوهاج

الاختلاس وإثراء غير مشروع.. قاضي يتهم حاكم مصرف لبنان بتهم خطيرة

صدام ناري.. موعد مباراة الأهلي والزمالك بدوري محترفي اليد

رواتب تصل إلى 6500.. وظائف شاغرة في 14 محافظة|الحق قدم

إجراء عاجل من التعليم استعدادا لـ امتحانات الثانوية العامة 2023

نهى عباس: مجلة نور هدية الأزهر للأطفال ومنبر للتثقيف والتوعية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو صادم.. أيل يعتدي على سيدة وحيوانها الأليف أثناء السير في ألاسكا

محل عراقي يبيع بنس شعر مطلية بالذهب بـ 24 جنيها فقط.. تفاصيل

6 حيل سريعة المفعول لتنظيف الشرايين

اختبر تركيزك ..هل تستطيع إخراج رجل و9 حيوانات من هذا الإعلان القديم؟

فيديو

سيرتها على كل لسان .. محامي المتهمة الأولى في قضية صيدلي حلوان يكشف تفاصيل جديدة

تسونامي مصر.. مجلس الوزراء يرد على انحسار مياه البحر الأبيض المتوسط

فرقتهما الظروف 19 عاما.. زواج وائل كفوري من حبيبته الأولى

“صدى البلد” مع نجوم مسلسل “تياترو”.. قصة مشروع تخرج تحول إلى عمل درامي| بطولة 22 وجها فنيا شابا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ