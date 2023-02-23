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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

يطفئ 63 شمعة بكعب قدمه اليمنى.. محمد مقابل يلتحق بموسوعة جينيس

محمد مقابل ابن محافظة
محمد مقابل ابن محافظة سوهاج

قدم محمد مقابل، ابن مركز المراغة شمالي محافظة سوهاج، على دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية هذه المواهب التي تصور الإنجازات البشرية في أي نوع، وذلك من خلال إطفاءه 63 شمعة بكعب قدمه اليُمنى.

وأكد محمد مقابل، ابن قرية الحريدية بمركز المراغة شمالي محافظة سوهاج، أنه اكتشف هذه الموهبة أثناء مشاهدته فيديو لرجلًا بريطانيًا يُطفئ أكثر من 50 شمعة بكعبي قدميه، وقرر الاصدقاء حينها تحدي بعضهم البعض في تنفيذ مثلا هذه الألعاب.

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موسوعة جينيس

ليتفاجأ "مقابل" بفوزه على أصدقاءه واطفاءه 63 شمعة مُشتعلة بكعب قدمه اليُمنى فقط، ليصبح اصدقاء أول مُشجعيه على الإلتحاق بموسوعة جينيس، والتي تُرحب دائمًا بالافكار المميزة والغريبة.

ليعتبر الشاب العشريني محمد مقابل، هذه الهبة منحة من الله له، وأصبح يهتم أكثر بتنميتها والعمل عليها كـ موهبة تستحق التكريم، ولذلك قدم سريعًا على موقع موسوعة جينيس للأرقام القياسية، والتي تُكرم هذه المواهب التي تصور الإنجازات البشرية في مختلف مجالات الحياة وأنواعها.

ومن الجدير بالذكر أن هناك رجلًا قد اطفأ 55 شمعة مُشتعلة بكعبي قدميه،
وهو بريطاني الجنسية، ويُعد ما حققه هو رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا في موسوعة جينيس، واليوم يخرج لنا ابن محافظة سوهاج أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، ليُحطم هذا الرقم القياسي باطفاءه 63 شمعة مُشتعلة بكعب قدمه اليُمنى فقط.

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