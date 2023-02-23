وزير التنمية المحلية يبحث مع وفد من كوريا الجنوبية مجالات التعاون المشترك .. المخلفات الصلبة وإنشاء مصانع التدوير والمدافن الصحية والمشروعات الخضراء الأبرز 

* وزير التنمية المحلية يشيد بالمشاركة الكورية رفيعة المستوى في قمة المناخ

*لي جاي جانج يؤكد على دعم بلاده لخطط الحكومة المصرية في مجال المخلفات الصلبة

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، وفد من دولة كوريا الجنوبية برئاسة لي جاي جانج مدير العلاقات الخارجية بوزارة البيئة الكورية ، والمعني بتعزيز التعاون الخارجي في التعاون للأخضر كما تضمن الوفد ممثلين من المعهد الكوري للتكنولوجيا والصناعة البيئية KEITI وممثلين من السفارة الكورية بالقاهرة ووزارة التعاون الدولي المصرية وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .

وفى بداية رحب وزير التنمية المحلية بالوفد الكوري خلال زيارته لوزارة التنمية المحلية ، معرباً عن خالص تقديره للحكومة الكورية على حسن استقبال واستضافة الوفد المصرى الذى ترأسه وزير التنمية المحلية والذى شارك في قمة المدن والحكومات العالمية بمدينة دايجون خلال شهر أكتوبر الماضى .

وأشاد اللواء هشام آمنة بالتجربة الكورية الملهمة والفريدة التي حققتها كوريا الجنوبية على مدار السنوات الماضية في مختلف المجالات التنموية ، مؤكداً عمق العلاقات التي تجمع البلدين في ظل العلاقات التي شهدت تطوراً كبيراً في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس موون جان إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية وعلاقات الصداقة بين القيادتين .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى اهتمام الحكومة المصرية ووزارة التنمية المحلية بالاستفادة من التجربة التنموية الكورية في بعض المجالات الاقتصادية والتنموية وخاصة في مجالات عمل وزارة التنمية المحلية وعلى رأسها مجالات التدريب والتأهيل لكوادر الإدارة المحلية وأيضاً ملف منظومة المخلفات البلدية الصلبة والتقنيات والتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال .

كما أشاد الوزير بالمشاركة الكورية رفيعة المستوى في قمة المناخ والت عقدت بمدينة شرم الشيخ من 8 الى 20 نوفمبر 2022، مشيراً إلى مشاركته في الندوة التي استضافها الجناح الكوري في قمة المناخ حول التقنيات البيئية الكورية ، والتي شهدت استعراض آفاق التعاون المستقبلية بين الجانبين بالتعاون مع المعهد الكوري للصناعات البيئية KEITI وشرح جهود الوزارة في تطوير منظومة ادارة المخلفات الصلبة.

كما أشار اللواء هشام آمنة إلى أهمية العمل على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين والتي تستهدف فتح آفاق واسعة لدعم التعاون المشترك والتي تم توقيعها خلال زيارته لكوريا الجنوبية مع لى سانجمين وزير الأمن والسلامة الداخلية الكوري - المعنى بملف التنمية المحلية - ، خاصة البنود المتعلقة بالتدريب للكوادر والقيادات المحلية والتي نضع عليها آمال كبيرة في تأهيل العاملين بالوزارة والمحافظات ، مشيراً إلي الاهتمام الذي يوليه أيضاً لما طرحته ممثلة هيئة المشورة الفنية " KETIT " التابعة لوزارة البيئة الكورية خلال زيارته لكوريا الجنوبية فيما يخص الدراسة الخاصة بالتعامل مع منظومة المخلفات الصلبة، وتعزيز القدرات ، وتأهيل الكوادر العاملة في هذا المجال بالإضافة إلى كافة جوانب منظومة المخلفات من إنشاء مصانع تدوير المخلفات والمحطات الوسيطة والمتحركة والمدافن الصحية .

وشدد وزير التنمية المحلية على الاهتمام الذى يوليه رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بملف المخلفات الصلبة ومتابعة القيادة السياسية لكافة المستجدات الخاصة بمنظومة الجديدة على أرض المحافظات بما يساهم في إعادة الوجه الجمالى والحضارى لكافة المحافظات وتحسين البيئة والتخلص الآمن من المخلفات .

ومن جانبه قدم لي جاي جانج مدير العلاقات الخارجية بوزارة البيئة الكورية الشكر لوزير التنمية المحلية على كرم الضيافة وحسن الاستقبال ، ناقلاً تحيات وتقدير وزيرة البيئة الكورية ورغبتها في زيارة مصر خلال الفترة المقبلة لتنسيق التعاون مع وزارة التنمية المحلية .

وأشاد رئيس الوفد الكوري باستضافة مصر لقمة المناخ بشرم الشيخ والنجاح الكبير الذى حققته الدولة المصرية خلال الفعاليات ، لافتاً إلى اهتمام كوريا الجنوبية بالتعاون مع مصر في ملف المخلفات الصلبة والحياد الكربونى والمشروعات الخضراء وخفض الانبعاثات والاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة .

كما أكد لي جاي جانج على دعم بلاده لخطط الحكومة المصرية في مجال المخلفات الصلبة وكافة العناصر المرتبطة بها من نقل المخلفات والمدافن الصحية وتوليد الطاقة .

وفى ختام الاجتماع تم الاتفاق على استمرار التعاون والتواصل بين الجانبين للبدء في تنفيذ الموضوعات التي تم بحثها على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة