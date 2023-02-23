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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وفري فلوسك.. الناظر يقدم وصفة مجربة وسريعة المفعول للتخلص من تشقق القدمين

هاني الناظر
هاني الناظر

أكد الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك:" أن النكد والقلق والتوتر يسبب للأطفال مرض الثعلبة في فروة الرأس وقد يؤدي للتبول اللاإرادي، أما للشباب يصيبهم بحبوب الشباب وسقوط الشعر والثعلبة."

هاني الناظر

أضاف الناظر في منشور له أنه إذا كنت تعاني  من جفاف وتقشر او تشقق مؤلم بكعب القدمين فيمكن التخلص منها  بوصفة رخيصة  عن طرق استخدام  مرهم حامض الساليسيليك بتركيز ٥٪؜ وكل يوم صباحا ومساء. 

أضاف أنه يمكن تحضر الوصفة عن طريق تحضيرإناء مملوء بماء دافئ ويذاب  فيه كوب ملح طعام وتوضع القدم فيه لمدة نصف ساعة ثم تدهن الكعبين بالمرهم وذلك يوميا لمدة شهر وبكدة تتعالج بإذن الله.

هاني الناظر الأمراض الجلدية كعب القدمين حبوب الشباب

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