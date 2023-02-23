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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الوفد الإعلامي المصري يهنئ المالك بجائزة شخصية العام الإعلامية

الوفد الاعلامى المصرى
الوفد الاعلامى المصرى يهنئ خالد المالك

استقبل الكاتب السعودي الكبير خالد بن حمد المالك فى منزله الوفد الإعلامى المصرى الذى قدم له التهنئة لفوزه بجائزة شخصية العام الإعلامية لعام 2023 ، وضم الوفد برئاسة رئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم جبر ، المستشار محمود فوزى الأمين العام وأحمد الطاهري رئيس تحرير روزاليوسف ورئيس قطاع الأخبار بالمتحدة الإعلامية عزة مصطفى عضو المجلس الأعلى للإعلام وأحمد نديم نائب رئيس شبكة cbc ومحمود علوانى.


وأشاد المالك بالعلاقات الطيبة التى تربط مصر والسعودية وإنجازات الكبيرة فى السنوات الأخيرة ، ودار حديث طويل للذكريات حول علاقته بأصدقائه المصريين من الكتاب والفنانين والسياسيين.

 وأكد المالك أن الروابط التى تربط بين البلدين قوية ومتينة وقادرة على مواجهة التحديات وترسيخ التعاون المشترك فى كافة المجالات خصوصا الإعلام .

وكان المجلس الأعلى للإعلام قد منح المالكى جائزة الرواد لعام 2022 ، تقديرا لدوره الكبير فى خدمة القضايا العربية والإسلامية ، مما جعله جديرا بتولى منصب رئيس هيئة الصحفيين السعوديين، ورئيس اتحاد الصحافة الخليجية، وكرم بالعديد من الأوسمة والجوائز، خرج من عباءته الصحفية عدد من مشاهير الإعلام ورؤساء التحرير، تجاوزت خبرته الصحافية نحو 50 عاماً.

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