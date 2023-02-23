نظم المجمع النموذجي للإعلام بالعريش محافظة شمال سيناء ، ندوة حول دور الإعلام وإدارة عجلة التنمية على أرض سيناء، حاضر فيها سهام عز الدين عضو مجلس الشورى الأسبق، بحضور الإعلامي أحمد جمال مدير مركز النيل للإعلام بالعريش.

صناعة رأي عام مستنير



وتحدث المحاضر عن التنمية ومفاهيمها المختلفة والإعلام التنموي ودوره الفاعل تجاه صناعة رأي عام مستنير تجاه قضايا التنمية، ودور الأفراد في إدارة عجلة التنمية.

علاوة علي التعرف على مفاهيم التنمية وقواعدها التي تترجم حاليا علي أرض سيناء، وكيف يمكن المساهمة في الشراكة من أجل تنمية المجتمع المحلي.



وأكدت الندوة على دور المواطن في عملية البناء والشراكة والتي تبدأ من خلال الدور المنوط الأفراد كى يكونوا فاعلين والتي تبدأ من التنشئة الأسرية والبناء القيمي لأبنائنا.

ثم عرضت المحاضرة، مسؤلية الأفراد المجتمعية كى يتحقق مفهوم الشراكة بين الأفراد والمجتمع ومؤسسات المجتمع المدني، والتي عرفها الهدف السابع عشر من اهداف التنمية المستدامة، من هنا تبدأ الخطوة الأولي والتي تنتهي بخطوات كبيرة تترجمها أدوارنا ومساهماتنا الإيجابية.