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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

10 جنيه.. سعر زجاجة زيت برعاية رجل أعمال أردني تثير ضجة/ فيديو جراف

مبادرة رجل أعمال
مبادرة رجل أعمال أردني

ازازة الزيت بـ 10 جنيه  .. أثار رجل أعمال أردني ، حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية بعد إعلانه طرح كميات كبيرة من الزيت في مصر بأسعار مخفضة.

ازازة الزيت بـ 10 جنيه.. مبادرة في القاهرة وشبرا تتصدر السوشيال ميديا

 

يأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم ، واستعداد المواطنين لشراء السلع والمنتجات الغذائية قبل الشهر الكريم.

 

زيت التموين الجديد


وأعلنت وزارة التموين قبل أيام، عن ضخ زيت جديد بأسعار مخفضة بدون الحاجة إلى بطاقة التموين في المجمعات الاستهلاكية المتاح فيها جناحًا لسلع «أهلا رمضان»، والبالغ عددها 1300 مجمع استهلاكي في جميع انحاء الجمهورية..

 

ولمتابعة المزيد حول مبادرة رجل أعمال أردني لسعر زجاجة زيت ..تابع الفيديو جراف التالي:

ازازة الزيت بـ 10 جنيه رجل أعمال أردني حالة من الجدل كميات كبيرة من الزيت اقتراب شهر رمضان

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