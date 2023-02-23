10 جنيه.. سعر زجاجة زيت برعاية رجل أعمال أردني تثير ضجة/ فيديو جراف

ازازة الزيت بـ 10 جنيه .. أثار رجل أعمال أردني ، حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية بعد إعلانه طرح كميات كبيرة من الزيت في مصر بأسعار مخفضة.

يأتي ذلك بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم ، واستعداد المواطنين لشراء السلع والمنتجات الغذائية قبل الشهر الكريم.

زيت التموين الجديد



وأعلنت وزارة التموين قبل أيام، عن ضخ زيت جديد بأسعار مخفضة بدون الحاجة إلى بطاقة التموين في المجمعات الاستهلاكية المتاح فيها جناحًا لسلع «أهلا رمضان»، والبالغ عددها 1300 مجمع استهلاكي في جميع انحاء الجمهورية..

ولمتابعة المزيد حول مبادرة رجل أعمال أردني لسعر زجاجة زيت ..تابع الفيديو جراف التالي: