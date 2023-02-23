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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الحياة الآن يتابع القوافل العلاجية لقرى حياة كريمة في وادي الصعايدة بأسوان

أرشيفية
أرشيفية

استمرارا لجهود القوافل العلاجية المتنقلة بوزارة الصحة في قرى حياة كريمة بوادي الصعايدة في مركز إدفو، رصدت كاميرا برنامج "الحياة الآن" أعمال القافلة العلاجية في قرية عمروبن العاص ضمن مجلس قروي وادي الصعايدة في ادفو بأسوان.


القافلة العلاجية المتنقلة التي تعمل لمدة يومان تشمل 10 تخصصات طبية والتحاليل والأشعة العادية والتليفزيونية وصيدلية لصرف الأدوية مجانا.


وقال الدكتور طارق صبح مدير في مداخلة لبرنامج الحياة الان ان القافلة تقوم بالكشف وصرف الأدوية والأشعات والتحاليل مجانا، والقافلة تتكفل برعاية اصحاب الأمراض المزمنة والحالات التي تتطلب رعاية ثانوية واصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

الحياة الحياة الان قناة الحياة

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