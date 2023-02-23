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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على كواليس ختام النسخة التاسعة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

صدى البلد

قالت المخرجة نيفين شلبي، إنها مشرفة على ورشة صناعة الأفلام القصيرة بالموبايل للأطفال في النسخة التاسعة لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، موضحةً: «الأطفال يقومون بصناعة الأفلام بكاميرا الموبايل، وحيث ستهدف تحويلهم من متلقين إلى منتجين للمحتوى، وسيكون لديهم القدرة على تقييم المحتوى»، ومشددةً على أن الأطفال يمكنهم تعلم مهارات الموبايل قبل تعلم البداية والكتابة، وقبل دخول الحضانة.

 

وأضافت شلبي خلال حوارها على الفضائية المصرية،: «اخترنا الأطفال من سن 9 إلى 15 عاما، ولدينا استمارة يوقع عليها الأطفال وذويه، حيث يجب أن يوافق ويشرف الأهل على التصوير، ومن الشروط أيضا ان يكون لدى الأطفال بعض المهارات مثل التصوير بكاميرا الموبايل والمونتاج على برنامج بالموبايل والقدرة على الكتابة والتمثيل». 


وتابعت المخرجة، أن الأطفال قدموا 10 أفلام، منهم 6 روائي و4 تسجيلي وحصلوا على جوائز، مشيرةً إلى أن مدة كل فيلم من 2 دقيقة إلى 3 دقائق: «الأطفال قاموا بمونتاج الأفلام بأنفسهم بعدما تلقوا بعض التدريبات، ودربناهم على بعض المهارات الأخرى أيضا مثل التدريب والكتابة، وبعد الحديث معهم استقرينا على القصص التي سنصورها، وفي اليوم التالي كان لدينا تصوير بمشاركة احمد سمير مدير تصوير متخصص في سينما الموبايل ودربهم على بعض المهارات مثل الإضاءة».

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