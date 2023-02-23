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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مع الذكرى الأولى للحرب .. أوكرانيا تكشف عن ورقة نقدية جديدة

اوكرانيا
اوكرانيا

أعلن البنك المركزي الأوكراني، اليوم الخميس، عن إصدار ورقة نقدية تذكارية بمناسبة الذكرى الأولى للغزو الروسي.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال محافظ البنك المركزي الأوكراني، أندريه بيشني، "بمناسبة الذكرى السنوية للحرب، قررنا إصدار ورقة نقدية تذكارية تصور عاماً من المشاعر والأنماط والأشياء المميزة على قطعة صغيرة من الورق".

ويظهر على أحد جانبي الورقة النقدية من فئة 20 هريفنيا ثلاثة جنود يرفعون علم البلاد، بينما يوجد على الجانب الآخر صورة يدين مقيدتين بشريط.

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جاء ذلك في إشارة واضحة إلى جرائم حرب تتهم كييف الجيش الروسي بارتكابها.

وتنفي روسيا هذه الاتهامات.

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