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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق 5 منشآت وضبط 305 حالات إشغال متنوعة بأحياء الإسكندرية

حملات مكبرة بجميع
حملات مكبرة بجميع أحياء الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف حملات متابعة تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحلات وإزالة الإشغالات والتعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين.

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وفي هذا الصدد؛ شنت وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت إشراف اللواء عمرو عبد المنعم بالتنسيق مع حى المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة لتطبيق مواعيد الغلق الشتوية ومطاردة النباشين والفريزة استهدفت شوارع البكباشي العيسوي ، إسكندر إبراهيم ، ملك حفني بحري ،ميدان ترام سيدي بشر، جمال عبد الناصر، شارع محمد نجيب وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد 5 منشآت وضبط عدد 305 حالات إشغال متنوع والتحفظ على كمية من جوانى الفرز.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة تواصل حملاتها على مستوى الأحياء لمتابعة تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال العامة وازالة جميع الإشغالات والتعديات والتي يتابع تنفيذها السادة نواب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء، والجهات المعنية.

الاسكندرية رؤساء الاحياء حي المنتزه محافظ الاسكندرية ازالة الاشغالات اللواء محمد الشريف

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