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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقيب الفلاحين يرد على اتهام المزارعين بوضع الأرز للحيوانات بدلا من الأعلاف

الأرز
الأرز

أكد حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين، أن الفلاح ليس له يد فى ارتفاع أسعار الأرز، ولكن الفلاحين قامت ببيع الأرز وبعد ذلك ارتفع السعر.

وأضاف نقيب عام الفلاحين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي أشرف شرف الدين، أن الفلاح لا يستطيع تخزين الأرز، بسبب  احتياجه لـ الأموال، معلقًا :" الفلاح ببيع الأرز على الأرض قبل الحصاد".

ولفت إلى أن السبب فى ارتفاع الأرز، يرجع لـ ارتفاع باقى السلع، ونتج عنها ارتفاع أسعار الأرز، وأنه يعلم مكان كل حبة أرز فى مصر.

وأشار إلى أن هناك اتهامات لـ الفلاح بوضع الأرز لـ الحيوانات، بدلا من الأعلاف، وهذا أمر غير صحيح.

هناك اكتفاء ذاتى

 

وكشف أن استهلاك المصريين من الأرز 3 ملايين و 200 ألف طن، وهناك اكتفاء ذاتى، ولا يوجد نقص بسلعة الأرز.

اكتفاء ذاتى الحدث اليوم الفلاحين حسين ابو صدام نقيب الفلاحيين

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