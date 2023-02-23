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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علي عوف: الدولة مهتمة بعودة الريادة لصناعة الأدوية |فيديو

دواء
دواء

أكد الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن مصر على مر التاريخ لها دور كبير فى توفير الأدوية بالقارة و الشرق الأوسط، موضحًا :"سمعت الأدوية المصرية بالقارة مميزة منذ القدم".

وأضاف رئيس شعبة الأدوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي أشرف شرف الدين، أن الدولة منذ 8 سنوات حريصة على أن تعود الريادة من جديد فى صناعة الأدوية، وأن نصبح دولة محورية فى صناعة الدواء.

ولفت إلى أن مصر لها خبرات كبيرة فى صناعة الأدوية، وأن الدولة مع ظهور فيروس كورونا أظهرت قوتها من خلال الصناعة القوية، وأن الحكومة كانت لديها بروتوكول لتوفير الأدوية، و صناعة الأدوية.

وأشار إلى أن هناك 2000 موزع فى مصر يقوموا بتوزيع الأدوية، وهناك رقابة من هيئة الدواء حتى لا يكون هناك احتكار لـ أى دواء.

 

رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية توفير الأدوية حوار الخميس صناعة الادوية فيروس كورونا هيئة الدواء

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