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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عاجل محمد يوسف مديرا فنيا لنفط العراقي

محمد يوسف
محمد يوسف

أعلن مجلس إدارة نادي النفط العراقي تعيين محمد يوسف مديرا فنياللفريق الأول لكرة القدم بالتادي العراقي. خلفا لحكيم شاكر


 

ويظل محمد يوسف واحدا من أصحاب التاريخ المميز داخل النادى الأهلى سواء كان لاعبا أو مدربا .. كما أنه صاحب أخربطولة دورى أبطال افريقيا للأهلى التى توج بها الفريق أثناء توليه المهمة الفنية عام 2013.


 

يوسف صاحب أرقام كبيرة تولى خلالها تدريب الأهلى على فترات كثيرة بعد أن اكتسب العديد من الخبرات بعد التعاملمع مدربين كبار داخل النادى الأهلى أهلته لقيادة الفريق فى أكثر من مناسبة فضلا عن قيادة أكثر من فريق أخر  واخرهم طلائع الجيش

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