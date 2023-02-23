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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة برشلونة في الدوري الأوروبي

صدى البلد

أعلن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لـ مانشستر يونايتد الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة برشلونة الإسباني ، في إياب دور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي.

تشكيل مانشستر يونايتد 

وضم تشكيل مانشستر يونايتد كلا من:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: إيرون وان بيساكا - مارتينيز - فاران - لوك شاو

خط الوسط: كاسيميرو - فريد - برونو فيرنانديز 

خط الهجوم: راشفورد - سانشو - فيجورست

تشكيل برشلونة

وضم تشكيل برشلونة كلا من:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: رونالد أراوخو - أندرياس كريستنسن - جوليس كوندي - أليخاندر بالدي

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - فرانك كيسي - سيرجي روبيرتو

خط الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي

وتُقام المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد معقل فريق مانشستر يونايتد

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بتعادل الفريقين لمثلهما على ملعب برشلونة.

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