تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة برشلونة في الدوري الأوروبي

أعلن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لـ مانشستر يونايتد الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة برشلونة الإسباني ، في إياب دور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي.
تشكيل مانشستر يونايتد
وضم تشكيل مانشستر يونايتد كلا من:
في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا
خط الدفاع: إيرون وان بيساكا - مارتينيز - فاران - لوك شاو
خط الوسط: كاسيميرو - فريد - برونو فيرنانديز
خط الهجوم: راشفورد - سانشو - فيجورست
تشكيل برشلونة
وضم تشكيل برشلونة كلا من:
في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن
خط الدفاع: رونالد أراوخو - أندرياس كريستنسن - جوليس كوندي - أليخاندر بالدي
خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - فرانك كيسي - سيرجي روبيرتو
خط الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي
وتُقام المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد معقل فريق مانشستر يونايتد
وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بتعادل الفريقين لمثلهما على ملعب برشلونة.