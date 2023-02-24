عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تسجيل المواد.. دار علوم القاهرة توجه تنبيها هاما لطلاب الدراسات العليا

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية دار العلوم جامعة القاهرة، تعليمات هامة لطلاب الدراسات العليا بخصوص تسجيل المواد للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعي 2022-2023

واوضحت كلية دار العلوم، إنه على جميع طلاب الدراسات العليا ضرورة تسجيل المادة الاختيارية للفصل الدراسى الثانى قبل يوم الثلاثاء القادم الموافق 28 فبراير الجارى، حتى يتسنى للاساتذة تسلم كشوف المتابعات، مشيرة إلي أنه لم يتم إضافة أي طالب بعد المدة المحددة.

جامعة القاهرة

 وعلي جانب خر نظمت كلية الإعلام بجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة حنان جنيد عميد الكلية، والدكتور داليا عبد الله رئيس قسم العلاقات العامة بالكلية، ندوة حول "الإعلام ودعم الاقتصاد المصري"، بالتعاون مع اتحاد طلاب تحيا مصر بمحافظة القليوبية، وفي إطار مبادرة دعم الاقتصاد المصري وفق رؤية مصر 2030، بقاعة المؤتمرات بالكلية، تنفيذا لتوجيه الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة بتوجيه مشروعات التخرج نحو الجوانب التطبيقية التى تصب في خدمة القضايا المجتمعية، ودعم المبادرات الوطنية، ومشروعات التنمية المستدامة، وفى مقدمتها دعم الصناعة والاقتصاد القومي.

مشهد يخطف العقل .. هلال القمر بين حارس الأرض ورمز الحب والجمال

تعرف علي ظاهرة البرق الزلزالي التي ظهرت بعد زلزال تركيا المدمر

هل ظهور اللون الأزرق بسماء الإسكندرية مؤشر لخطر؟| البحوث الفلكية تجيب

عاجل.. توضيح مهم من البحوث الفلكية عن تسونامي محتمل بعد زلزال تركيا

وتأتي هذه الندوة في إطار مشروع تخرج مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة بقسم العلاقات العامة والإعلان حول دعم الصناعات المصرية في الأماكن غير المعروفة، والذي يٌقام بالتعاون بين كلية الإعلام واتحاد طلاب تحيا مصر بمحافظة القليوبية، وبدعم من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة

وشارك في الندوة الخبيرة الاقتصادية الدكتورة جيهان مديح المُحاضرة بأكاديمية ناصر العسكرية، والدكتور محمد غنيم مدير عام إدارة التعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية العسكرية، والمهندس جمال عسكر خبير قطاع السيارات، والأستاذة إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين.

جامعة القاهرة كلية دار العلوم كلية دار العلوم جامعة القاهرة طلاب الدراسات العليا تسجيل المواد للفصل الدراسى الثانى Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن زلزال مصر

محمد صلاح يخطر كلوب برغبته في مغادرة ليفربول.. ويحدد وجهته الجديدة

القاهرة والسويس وبورسعيد.. تفاصيل جديدة عن الزلزال الذي ضرب مصر منذ قليل

عاجل.. زلزال بقوة 4 ريختر يضرب بورسعيد ويشعر به سكان القاهرة

أحمد الطيب يفاجئ الجميع بتصريحات قاسية عن أحمد شوبير.. هل نشهد أزمة جديدة؟

الحكومة تحركت للحل.. الكشف عن المتهم الوحيد في رفع أسعار الدواجن والأعلاف

عاجل.. زلزال جديد يضرب شمال السويس .. و البحوث الفلكية تطمئن المواطنين

صدمة في الأهلي بسبب غياب نجم الفريق عن مواجهة صن داونز

ترشيحاتنا

أخيرا عرفنا السبب .. إليك أسرار عدم شعور البعض بالزلزال

ثغرة أمنية خطيرة في كل أجهزة Apple..بتسرق الصور والبيانات

3 حالات تعرضك للحبس والغرامة بتهمة الغش وفقا للقانون

دعاء الجمعة الأولى من شهر شعبان للرزق .. أدركه بـ 25 كلمة

غير منطقي.. رد اتحاد الكرة على الهجوم الشرس على منتخب الشباب..فيديو

دعاء القنوت في صلاة الفجر .. احفظه وردده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلاده..محمود الجندي الذي كرس مسيرته الفنية لإبراز شهامة ابن البلد

بعد زلزال السويس .. أخطر 5 أماكن يجب عدم التواجد فيها نهائيا

من أفضل الأنواع.. شيرين زكي تكشف حقيقة سلامة الدجاج البرازيلي المباع بالأسواق

مسروقة وبـ 70 مليون دولار.. أين اختفت مجوهرات أشهر تاج في العالم؟

فيديو

10 جنيه.. سعر زجاجة زيت برعاية رجل أعمال أردني تثير ضجة/ فيديو جراف

مواصفات أول سيارة كهربائية مصرية.. تتشحن بـ 10 جنيهات بس

سمعوا صوتا مرعبًا قبل زلزال تركيا بـ 3 أشهر.. ماذا حدث لسكان إحدى القرى قبل الكارثة ؟ "فيديوجراف"

مات من الحسرة .. ماذا حدث لـ عاطف سعيد في أيامه الأخيرة ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ