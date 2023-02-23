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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نزوح 9 ملايين شخص.. الشهاوي: 90% من محطات الطاقة دمرت بأوكرانيا.. فيديو

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

أكد اللواء محمد الشهاوي مستشار كلية القادة والأركان، وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن 90% من محطات الطاقة في أوكرانيا دمرت، مشيرا إلى أن هناك 9 ملايين مواطن شخص أوكراني تم نزوحهم.

 

وقال محمد الشهاوي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري"، إن الآثار الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية أثرت على العالم أجمع.

 

 لا يتم استخدامه بسهولة 

وتابع  مستشار كلية القادة والأركان، وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أنه لن يتم استخدام الأسلحة النووية في الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن السلاح النووي سلاح ردع ولكن لا يتم استخدامه بسهولة.

اللواء محمد الشهاوي محطات الطاقة أوكرانيا الاسلحة النووية الاثار الاقتصادية للحرب

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