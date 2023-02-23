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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سماع دوي انفجارات عنيفة قرب طهران.. ومسؤول إيراني يكشف السبب

إيران
إيران

سُمع دوي انفجارات في كرج بالقرب من طهران بوسط إيران، اليوم الخميس، مع تقارير أولية تشير إلى تفعيل الدفاعات الجوية في المنطقة.

وأظهر مقطع فيديو من مكان الحادث تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، بطاريات دفاع جوي وهي تطلق الصواريخ صوب أهداف غير مرئية.

ومن جانبها أكد وكالة “إرنا” الإيرانية وفقا لمصادر رسمية أن مصدر هذه الأصوات هي إجراء مناورات ليلية من القوات على استهداف بعض الأهداف الجوية بالمدينة، وليس هجوما. 

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ويأتي الحادث بعد أسابيع قليلة من استهداف طائرات مسيرة انتحارية منشأة تابعة للحرس الثوري الإيراني في أصفهان.

 وألقت إيران باللوم على إسرائيل في هذا الهجوم وزعمت أنه لم تحدث أضرارا كبيرة.

إسرائيل ايران طهران الدفاعات الجوية كرج

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