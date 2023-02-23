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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اختتام الدورة التدريبية لأطباء الأطفال على بروتوكول البرنامج المتكامل بكفر الشيخ.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شهدت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، اختتام فعاليات الدورة التدريبية الثالثة خلال شهر فبراير 2023
لتدريب الأطباء على بروتوكول البرنامج المتكامل لرعاية الطفل تحت سن الخمس سنوات، والتي أقيمت بقاعة التدريب بمديرية الشؤون الصحية.

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ومن جانبها، قامت الدكتورة آمال حجاج، مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ، والدكتور هيثم موسى، منسق البرنامج بالمديرية، بتوزيع شهادات الدورة على المتدربين، مقدمين الشكر والتقدير للدكتورة إلهام محمد  محمود، وكيل الوزارة على دعمها الدائم والمستمر من أجل النهوض بمستوى الصحة.

 

وأوضحت مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، أنها ستقوم بالمرور على الوحدات التي بها الأطباء المتدربين على بروتوكول البرنامج لمتابعة تطبيق البروتوكول على أرض الواقع.


وأشار منسق البرنامج إلى أن جميع أدوية البرنامج متوفرة بجميع مراكز الصحة التي تطبق البروتوكول وأننا سنبذل قصارى جهدنا للارتقاء بمستوى البرنامج من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.

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