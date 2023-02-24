أستاذ علوم سياسية يكشف لغز العد التنازلي على التلفزيون الروسي

أكد دكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية، أن الصراع في أوكرانيا هو صراع جيوسياسي، بين روسيا من جهة ودول أوروبا من جهة أخرى، مشيرا إلى أن هذا الصراع يسعى لمنع سيطرة قوة أحادية على العالم.

وقال عمار قناة، خلال تصريحات لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أنهى يحاول الغرب والولايات المتحدة الحفاظ على الأحادية القطبية ولكن مع تفاقم الأوضاع أصبح عدم وجود رؤية استراتيجية لحل الأزمة.

الأحادية القطبية التي تمارسها الولايات المتحدة المتحدة الأمريكية

وكشف أستاذ العلوم السياسية عن مشهد العد التنازلي على التليفزيون الروسي، قائلا "فيما يتعلق بالمشهد العسكري، استمعنا إلى الكثير من الأنباء حول ذلك، وقد أكد الرئيس بوتين بأن التدخل العسكري الكامل غير مطروح، لكن تلك المشاهد يعتمد على عدم فرض الأحادية القطبية التي تمارسها الولايات المتحدة المتحدة الأمريكية.