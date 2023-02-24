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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم |طلب عاجل من البحوث الفلكية بعد زلزال السويس.. البحث العلمي تعلن إطلاق برنامج جديد لتعزيز تعميق التصنيع المحلي فى مجال السيارات الكهربائية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


جامعة القاهرة تنظم بطولة للشطرنج فردى للطلبه والطالبات … تفاصيل


أعلنت الادارة العامة لرعاية للشباب بجامعة القاهرة ، عن إقامة بطولة الجامعة فى الشطرنج فردى ، وذلك خلال الفتره ٥ مارس حتى يوم ٩ من نفس الشهر.


البحث العلمي تعلن إطلاق برنامج جديد لتعزيز تعميق التصنيع المحلي فى مجال السيارات الكهربائية.. تفاصيل


أعلنت أكاديمية البحث العلمى عن إطلاق برنامج جديد لتعزيز تعميق التصنيع المحلي فى مجال السيارات الكهربائية و ذلك إطار تحقيق استراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر 2030، لذا اذا كنت من المهتمين بمجال تطوير السيارات الكهربائية مع التركيز بشكل خاص على البطارية ، وتصميمات قوالب الهيكل ، وأجهزة الشحن المدمجة ، وأجهزة التحكم.


جامعة حلوان تطلق برنامج تدريبي عن مكافحة الفساد


تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


انطلاق المؤتمر الخامس لقسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بطب عين شمس


ينظم قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس المؤتمر الخامس تحت عنوان: 
‏“Journey of Medical microbiologists and infection preventionists toward Egypt vision 2030: challenges and opportunities” 
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طلب عاجل من البحوث الفلكية بعد زلزال السويس

طلب المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، عبر صفحتة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بطلب لبيان احساس المواطنين بـ زلزال السويس بقوة 4.1 بتاريخ الجمعة الساعة 12:25 .

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