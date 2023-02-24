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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة سكانية تقدم خدماتها لأهالي منطقة وسط سيناء.. الثلاثاء المقبل

الكشف الطبي على المرضي
الكشف الطبي على المرضي ارشيفية

 

تنقذ محافظة شمال سيناء، قافلة سكانية شاملة في قرية الريد بمركز نخل  لخدمة الأهالي بمنطقة وسط  سيناء، يوم الثلاثاء المقبل..وأكد أسامة  الغندور سكرتير عام المحافظة  أثناء اجتماع اللجنة التنسيقية العليا للسكان بالمحافظة، ، أن القافلة السكانية الشاملة تشمل قافلة طبية تضم تخصصات الباطنة والنساء والأطفال والجلدية، لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان.

أضاف الغندور، أنه سيتم تدعيم القافلة بسيارة تنظيم الاسرة وعدد من الأطباء في التخصصات المعلنة، حيث سيتم توقيع الكشف الطبي على الاهالي وخاصة السيدات في الوحدة الصحية بقرية الريد، وصرف العلاج مجانًا.

 

وطالب الغندور مدير تنظيم الاسرة بمديرية الصحة بتحديد الاحتياجات اللازمة لتنظيم الاسرة لمدة 3 أشهر، بجانب توفير طبيبة نساء في القوافل السكانية التي ينفذها المجلس القومي للسكان المحافظة.

ومن جانبها أعلنت نوال سالم مقرر المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، على أهمية مشاركة الجهات المعنية في تحقيق الهدف من خطة المجلس القومي للسكان بالتعاون مع كافة الجهات المشاركة مشيرة إلى أهمية التنسيق الجيد بين كافة الجهات المعنية لتأكيد التوأمة الحقيقية بين مديريات الخدمات لتحقيق خطة المجلس القومي للسكان بالمحافظة. 

وأشار الشيخ مصباح العريف، مدير عام منطقة وعظ شمال سيناء، الي تنفيذ خطة توعوية في المدارس والجامعات والمعاهد ومراكز الشباب والاندية، لتصحيح المفاهيم ونشر صحيح الدين الإسلامي الوسطي، ومناقشة الشباب من خلال الحوارات الشبابية. 

وأعلن الدكتور طارق محمد كامل ، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء،  انه تم  رفع كفاءة سيارات تنظيم الاسرة وتدعيمها بالأطباء والتجهيزات  والأدوية اللازمة، وذلك لأداء خدمات تنظيم الاسرة في مختلف مناطق المحافظة طبقا للجدول المحدد.

 

سوق العمل 

 

وقال محمد سالم، مدير عام مديرية القوي العاملة، أنه تم تنفيذ 5 دورات تدريبة لتأهيل المستفيدين لسوق العمل، وتوزيع 5 ماكينات خياطة علي 5 المستفيدين من  التدريب ، مؤكدًا  أن هناك 11 منشأة بشمال سيناء تحتاج الي 26 شخصًا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار عبد العال أبو السعود، رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الاهلية، الي تشكيل التحالف الوطني للجمعيات الاهلية، حيث يضم عدد من الجمعيات الاهلية، من بينها جمعيات أهلية من محافظة شمال سيناء.

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انعقاد مجلس آباء وأمناء محافظة شمال سيناء

سيناء قافلة سكانية خدماتها الاهالي

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