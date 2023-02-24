مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز منزلية بأسوان

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر مساء الخميس فى حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز منزلية بمنطقة زرزارة بأسوان، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى مدير المرفق، إخطاراً يفيد بوقوع حادث انفجار اسطوانة بوتاجاز بمنطقة زرزارة مما أسفر عن مصرع شخص، وأصيب شخص آخر يدعى رمضان محمد إسماعيل 43 سنة، والذى أصيب باشتباه كسر بالعامود الفقرى وجروح متفرقة.

مصابين ووفيات

تم نقل المصاب لمستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، بينما تم نقل جثة المتوفى للمشرحة تحت تصرف النيابة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.