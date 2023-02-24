عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شذى حسون تخطف الأنظار بجمال ملامحها داخل سيارة فارهة

شذي حسون
شذي حسون

 


شاركت الفنانة العراقية شذي حسون أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، لتخطف الأنظار بجمال ملامحها داخل إحدي السيارات الفارهة.


وبدت شذي حسون، باطلالة شتوية جذابة ترتدي بادى اسود مع توب صوف ابيض اللون ونسقت معه ببنطال جينز، مع تسريحة شعر بسيطة، تاركة خصلات شعرها البنية تتدلي علي كتفيها بشكل مرتب وناعم، مما أبرز أنوثتها وجمالها.


طرحت شذى حسون والنجم فوديل، الشهر الماضي ديو غنائى جديد بعنوان "مون آمور" والأغنية من كلمات سمير المجارى، وتوزيع رشيد محمد على.

وتم تصوير أغنية "مون آمور" في لبنان تحت إدارة المخرج زياد خورى، وجاءت الأغنية باللهجة المغربية، ومن ألحان فوديل.


يذكر أن آخر أعمال المطربة العراقية شذى حسون أغنية بعنوان "كلمة حلوة" والتي قدمتها على طريقة الدويتو مع المطرب محمد قماح، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات رمضان أبو زيد وألحان وتوزيع محمد قماح.

 

 

 

IMG_٢٠٢٣٠٢٢٣_١٧١٤٥٢
IMG_٢٠٢٣٠٢٢٣_١٧١٤٥٢
إطلالة شتوية تخطف الأنظار سيارة فارهة العراقية شذى حسون داخل سيارة تبادل الصور والفيديوهات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن زلزال مصر

عاجل.. زلزال بقوة 4 ريختر يضرب بورسعيد ويشعر به سكان القاهرة

القاهرة والسويس وبورسعيد.. تفاصيل جديدة عن الزلزال الذي ضرب مصر منذ قليل

محمد صلاح يخطر كلوب برغبته في مغادرة ليفربول.. ويحدد وجهته الجديدة

أحمد الطيب يفاجئ الجميع بتصريحات قاسية عن أحمد شوبير.. هل نشهد أزمة جديدة؟

الحكومة تحركت للحل.. الكشف عن المتهم الوحيد في رفع أسعار الدواجن والأعلاف

وقفنا طوابير على فرختين برازيلي .. دكتور يثير الجدل بـ بطاقة تموين قديمة

صدمة في الأهلي بسبب غياب نجم الفريق عن مواجهة صن داونز

ترشيحاتنا

زلزال بقوة 4.1 ريختر يضرب مصر على بعد 27 كم من السويس

بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن زلزال مصر

القاهرة والسويس وبورسعيد.. تفاصيل جديدة عن الزلزال الذي ضرب مصر منذ قليل

سامسونج تقدم أول تابلت رائد بتصنيف IP67 المقاوم للماء والغبار

مواقيت الصلاة 24-2-2023 في القاهرة والجيزة وأسوان وباقي المحافظات

تتخطى المليون .. سعر ستروين C5 ايرو كروس موديل 2023 |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة موعد مع العشاء.. نهاية أحداث مسلسل "أزمة منتصف العمر"|مات الجميع

قلبت الفرح.. فتاة تشعل السوشيال ميديا برقصها مع زوجها بطريقة مبهجة

قضى على 4 من أسرة واحدة في بني سويف..احذروا القاتل الصامت بالمنازل

أدوية شائعة تسبب الخرف في هذه الحالة

فيديو

10 جنيه.. سعر زجاجة زيت برعاية رجل أعمال أردني تثير ضجة/ فيديو جراف

مواصفات أول سيارة كهربائية مصرية.. تتشحن بـ 10 جنيهات بس

سمعوا صوتا مرعبًا قبل زلزال تركيا بـ 3 أشهر.. ماذا حدث لسكان إحدى القرى قبل الكارثة ؟ "فيديوجراف"

مات من الحسرة .. ماذا حدث لـ عاطف سعيد في أيامه الأخيرة ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ