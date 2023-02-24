شذى حسون تخطف الأنظار بجمال ملامحها داخل سيارة فارهة



شاركت الفنانة العراقية شذي حسون أحدث إطلالتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، لتخطف الأنظار بجمال ملامحها داخل إحدي السيارات الفارهة.



وبدت شذي حسون، باطلالة شتوية جذابة ترتدي بادى اسود مع توب صوف ابيض اللون ونسقت معه ببنطال جينز، مع تسريحة شعر بسيطة، تاركة خصلات شعرها البنية تتدلي علي كتفيها بشكل مرتب وناعم، مما أبرز أنوثتها وجمالها.



طرحت شذى حسون والنجم فوديل، الشهر الماضي ديو غنائى جديد بعنوان "مون آمور" والأغنية من كلمات سمير المجارى، وتوزيع رشيد محمد على.

وتم تصوير أغنية "مون آمور" في لبنان تحت إدارة المخرج زياد خورى، وجاءت الأغنية باللهجة المغربية، ومن ألحان فوديل.



يذكر أن آخر أعمال المطربة العراقية شذى حسون أغنية بعنوان "كلمة حلوة" والتي قدمتها على طريقة الدويتو مع المطرب محمد قماح، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات رمضان أبو زيد وألحان وتوزيع محمد قماح.