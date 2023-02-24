صحف الكويت .. السيسى يؤكد لزيلينسكي دعم مصر لجميع مساعي تهدئة أزمة أوكرانيا وكوريا الشمالية تجري تجربة صاروخية جديدة

مصر تطلق المرحلة الثانية من برنامج التحول الرقمي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

الاتحاد الأوروبي يخفف عقوباته على سوريا لمساعدة ضحايا الزلزال

الجمعية العامة للأمم المتحدة تطالب بانسحاب "فوري" للقوات الروسية من أوكرانيا

بريطانيا تدعو مجموعة السبع لتسريع مساعداتها العسكرية لكييف

عشية ذكرى الحرب.. واشنطن تفرض على موسكو "عقوبات واسعة"



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وذكرت صحيفة "الأنباء" أن وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، أعلنت أنه بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أحد أبرز شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية تم بدء تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يستهدف تعزيز مكانة المنطقة كمركز للاستثمارات العالمية، والبناء على ما تحقق في المرحلة الأولى التي تم الانتهاء منها بنجاح في عام 2020.

وقالت "الراي" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى أمس اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث أكد له دعم مصر لجميع المساعي الهادفة إلى تهدئة الأوضاع، ودفع جهود التوصل إلى حل سلمي للنزاع، على نحو يحقن الدماء ويمهد الطريق نحو السلام، منوهاً إلى استعداد مصر لمواصلة بذل الجهود اللازمة في هذا الصدد، وهو ما ثمنه الرئيس الأوكراني منوهاً إلى دور مصر المؤثر على الصعيدين الإقليمي والدولي.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن الاتحاد الأوروبي، أعلن عن تخفيف مؤقت للعقوبات على سوريا؛ لتسهيل إيصال المساعدات إلى هذا البلد المتضرر من زلزال السادس من فبراير.

دوليًا، قالت "الجريدة" إن الجمعية العامة للأمم المتحدة طالبت ، بانسحاب "فوري" للقوات الروسية من أوكرانيا، ودعت إلى سلام "عادل ودائم"، عشية الذكرى السنوية الأولى للغزو.

وحصل القرار على تأييد 141 صوتا مقابل اعتراض سبعة أصوات، فيما امتنعت 32 دولة عن التصويت من بينها الصين والهند.

وذكرت "الوطن" أن كوريا الشمالية أجرت تدريبًا على إطلاق صاروخ كروز استراتيجي الخميس، حيث قالت الوكالة الرسمية إن التدريب أظهر "وضع الحرب للقوات القتالية النووية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الذي يعزز بكل الطرق الممكنة قدرتها على شن هجوم نووي مضاد فتاك على القوات المعادية".

وقالت "القبس" إن الحكومة البريطانية أعلنت أنّ رئيسها ريشي سوناك سيدعو سائر دول مجموعة السبع التي ستجتمع عبر الفيديو الجمعة بمناسبة الذكرى الأولى لبدء الحرب في أوكرانيا إلى تسريع مساعداتهم العسكرية لكييف.

وأشارت "الراي" إلى أنه بالتزامن مع الذكرى الأولى لحرب أوكرانيا، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، الخميس، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات واسعة على القطاعات الرئيسية التي توفر عائدات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت كارين جان بيير، خلال الإيجاز الصحفي اليومي: "الولايات المتحدة ستفرض عقوبات واسعة على القطاعات الرئيسية التي توفر عائدات لبوتين، وسنلاحق البنوك الروسية والصناعات الدفاعية، حتى تلك التي تعمل في دول أخرى وتساعد موسكو على التهرب من العقوبات".

وكشفت أن "الرئيس جو بايدن سيجتمع الجمعة مع قادة مجموعة السبع بما في ذلك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر الفيديو، لمتابعة تنسيق الجهود لدعم أوكرانيا ومحاسبة روسيا على حربها، ومواصلة الضغط على بوتين".