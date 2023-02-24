كبير باحثين بالأزهر يكشف علامات نشوز الزوجة.. فيديو

قال الشيخ طارق نصر، كبير باحثين بالأزهر الشريف، إن عدم طاعة الزوجة لزوجها في المعروف يعد إحدى علامات نشوزها، كرفض خدمة أولادها أو إعداد الطعام.

تابع الشيخ طارق نصر خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، المرأة قد تكون ناشزا بسبب خطأ أو عيب لدى الزوج فعليه أن يقوم خطأه أولا، مشيرا إلى أن ضرب المرأة يجب أن يكون قائما على أسس ونظام وليس مطلقا.

تابع كبير باحثين بالأزهر الشريف، يجوز ضرب الزوجة الناشز ولكن عليه الحديث معها بالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة أولا، وإذا لما ترضخ يهجرها في المضاجع أي يعطيها ظهره ولا يتركها، مضيفا: هناك زوجات صالحات قانتات حافظات للغيب، ولا يمكن أن نضع جميع النساء في سلة واحدة.