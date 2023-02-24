إنجي علي تخطف الأنظار بدون مكياج وضفيرة

تألقت الإعلامية إنجي علي، فى صورة جديدة لها، نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت إنجي علي، بإطلالة مثيرة، مرتدية ملابس مكشوفة، واعتمدت علي ملامحها الطبيعية دون مكياج مع تسريحة شعر الصفيرة وهو ما أبرز جمالها.



وتتميز إنجي علي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.



وتقدّم المذيعة إنجى على برنامج "أسرار النجوم"، عبر إذاعة "نجوم إف.إم"، وقناة"نجوم Tv"، فى الساعة الثامنة مساءً على الهواء مباشرة لمدة ساعتين .

«أسرار النجوم» هو برنامج فني يذاع كل خميس في الساعة الثامنة مساءً على «نجوم إف.إم»، من تقديم إنجي علي، يتم فيه استضافة فنان جديد كل حلقة، ليحكي آخر أخباره والأحداث الخاصة به وكواليس أعماله الفنية.