عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صور نادرة للأميرة ديانا تعرض لأول مرة.. شاهد

صورة نادرة للأميرة
صورة نادرة للأميرة ديانا

تم نشر مجموعة نادرة من صور الأميرة ديانا برفقة ابنها الأمير ويليام خلال رحلته الأولى إلى بالمورال في سبتمبر 1982.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم التقاط هذه الصور لهما معا، وسيتم عرض الصور في الشهر المقبل ، وهي مجموعة من 22 صورة ، التقطت من قبل صديق العائلة المالكة المقرب اللورد جون كينج أوف وارتنابي.

تتضمن المجموعة التي لم يسبق لها مثيل سلسلة من الصور المؤثرة للملكة الراحلة وهي تحتضن ابنها الأول خارج ما يبدو أنه قلعة بالمورال . 

و تظهر ديانا في الصورة وهي ترتدي ملابس طويلة باللون البني وقميص أبيض، وتحتضن الأمير ويليام ، الذي كان ملفوفًا في بطانية بيضاء.

وكانت أميرة ويلز الراحلة - التي أصبحت أماً لأول مرة قبل ثلاثة أشهر فقط - تنظر إلى ويليام بمحبة بينما يحدق اللورد كينج من أعلى كتفها.

وتظهر في صورة أخرى، التقطت بعد لحظات ، بينما يبدو ويليام متشبثًا بكتف والدته وهي تقربه منها، وتظهر الصورة الثالثة ديانا مبتهجة من ابنها وهو ينظر حول الجميع.

وشملت والده الملك تشارلز والملكة الراحلة وزوجة جون إيزابيل سينثيا مونكتون، ويبدو أن الصور قد التقطت بينما كانت المجموعة تنطلق في نزهة في المرتفعات الاسكتلندية ، حيث تقضي الملكة كل صيف مع أسرتها.  

قبل البدء في رحلتهم، التقطت ديانا واللورد كينج صورة في أحد جوانب القلعة، وعندما ابتسموا للكاميرا ، وضعت ديانا بسعادة ذراعها حول كتفي اللورد كينج قبل أن تكرر نفس الصورة مع زوجته.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزلت 15 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت اليوم بعد انتشار الفراخ البرازيلي

اشتري شبكتك بسرعة| الذهب يتراجع بقوة مجددًا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

القاهرة والسويس وبورسعيد.. تفاصيل جديدة عن الزلزال الذي ضرب مصر منذ قليل

بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن زلزال مصر

عاجل.. زلزال بقوة 4 ريختر يضرب بورسعيد ويشعر به سكان القاهرة

كيلو الوراك بـ55 جنيها والدواجن البرازيلية بـ65| فيديو

الحكومة تحذر من خطر جديد يواجه الدولة|وتقدم حوافز مالية للتحكم في الإنجاب

من تحت رأس ياسمين عز.. صدمة فتاة يتركها عريسها في ليلة الزفاف|فيديو

ترشيحاتنا

الإتنين والخميس.. تفاصيل زلازل مصر الأخيرة ورسالة للمواطنين من البحوث الفلكية

الحق اشتري| الجرام أقل من 2000.. انخفاض في أسعار الذهب الآن

بمناسبة الذكرى الأولى للحرب.. ديميتري مدفديف يؤكد انتصار روسيا

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 24-2- 2023

البرد بهدلني.. صلاح عبد الله يكشف تفاصيل حالته الصحية

انطلاق منافسات اليوم الثاني من كأس العالم لسلاح الشيش بالعاصمة الإدارية الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملكة رانيا تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

أطعمة تزيد من آلام التهاب المفاصل| لن تتخيل خطرها على صحتك

نشرة المرأة والصحة| مقدمات تحدث قبل الزلزال لا تتجاهلها.. وعلامات أنواع الدجاج الفاسد احذروها عند الشراء

4 أبراج تغازل أزواج الأصدقاء سرا.. احترسوا منهم

فيديو

لبس الجلباب الأبيض.. حقيقة اعتناق كريستيانو رونالدو الإسلام| فيديو جراف

10 جنيه.. سعر زجاجة زيت برعاية رجل أعمال أردني تثير ضجة/ فيديو جراف

مواصفات أول سيارة كهربائية مصرية.. تتشحن بـ 10 جنيهات بس

سمعوا صوتا مرعبًا قبل زلزال تركيا بـ 3 أشهر.. ماذا حدث لسكان إحدى القرى قبل الكارثة ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ