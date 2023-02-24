صور نادرة للأميرة ديانا تعرض لأول مرة.. شاهد

تم نشر مجموعة نادرة من صور الأميرة ديانا برفقة ابنها الأمير ويليام خلال رحلته الأولى إلى بالمورال في سبتمبر 1982.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم التقاط هذه الصور لهما معا، وسيتم عرض الصور في الشهر المقبل ، وهي مجموعة من 22 صورة ، التقطت من قبل صديق العائلة المالكة المقرب اللورد جون كينج أوف وارتنابي.

تتضمن المجموعة التي لم يسبق لها مثيل سلسلة من الصور المؤثرة للملكة الراحلة وهي تحتضن ابنها الأول خارج ما يبدو أنه قلعة بالمورال .

و تظهر ديانا في الصورة وهي ترتدي ملابس طويلة باللون البني وقميص أبيض، وتحتضن الأمير ويليام ، الذي كان ملفوفًا في بطانية بيضاء.

وكانت أميرة ويلز الراحلة - التي أصبحت أماً لأول مرة قبل ثلاثة أشهر فقط - تنظر إلى ويليام بمحبة بينما يحدق اللورد كينج من أعلى كتفها.

وتظهر في صورة أخرى، التقطت بعد لحظات ، بينما يبدو ويليام متشبثًا بكتف والدته وهي تقربه منها، وتظهر الصورة الثالثة ديانا مبتهجة من ابنها وهو ينظر حول الجميع.

وشملت والده الملك تشارلز والملكة الراحلة وزوجة جون إيزابيل سينثيا مونكتون، ويبدو أن الصور قد التقطت بينما كانت المجموعة تنطلق في نزهة في المرتفعات الاسكتلندية ، حيث تقضي الملكة كل صيف مع أسرتها.

قبل البدء في رحلتهم، التقطت ديانا واللورد كينج صورة في أحد جوانب القلعة، وعندما ابتسموا للكاميرا ، وضعت ديانا بسعادة ذراعها حول كتفي اللورد كينج قبل أن تكرر نفس الصورة مع زوجته.