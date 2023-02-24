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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الراقصة لورديانا تداعب جمهورها بإطلالة مبهجة

لورديانا
لورديانا

 


حرصت الراقصة البرازيلية لورديانا، على مشاركة متابعيها وجمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت لورديانا داخل شرفة أثناء استمتاعها بعطلتها بإحدى الفنادق باطلالة شتوية ، نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.


وعلي جانب آخر كشفت البرازيلية لورديانا أسرارا لأول مرة عن حياتها الشخصية، وقالت إنها متواجدة فى مصر منذ سنوات، مؤكدة أنها جاءت لمصر لأنها المكان المناسب للرقص الشرقى وأنها درست الرقص الشرقى وغيره من أنواع الرقص فى البرازيل، ومصر كانت أول دولة تبدأ فيها احتراف الرقص.


وتابعت فى تصريحات إعلامية قائلة :" كنت فى البرازيل وصديقة قالت لى أنهم محتاجين لـ راقصة فى مدينة شرم الشيخ بالقاهرة وعلى هذا الأساس بدأت من هنا".


وأشارت إلى أن الأغانى فى مصر مختلفة عن البرازيل ولذلك كانت تستعين بصديقتها لمساعدتها.

 

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠٢٢٣_١٦٢٤٣٧
الراقصة البرازيلية لورديانا إطلالة مبهجة باطلالة شتوية البرازيلية لورديانا الرقص الشرقي صورة جديدة

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