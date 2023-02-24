فوجئت بيده.. اعترافات ضحية سائق شركة توصيل شهيرة بجامعة الدول

أحال المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة سائق بشركة توصيل أجرة شهيرة إلى الجنايات لاتهامهم بهتك عرض فتاة تبلغ من العمر 31 عاما واستمعت جهات التحقيق إلى اقوال المجني عليها :
اقوال المجني عليها
س: ما تفصيلات ما حدث ؟
ج : اللي حصـل انـي كـنـت رايحـه شـغلـي حوالي الساعه 8 صباحا وكنت ناشئة تحـت كـوبري جامعة الدول فوجئت أن حد اتحرش بيـا وهو راكب العربية و خبطنـي بـايـده عـلـي منطقة حساسه بجسدي و هرب و ده كـل اللـي
س: متى واين حدث ذلك ؟
ج : يوم الخميس حوالي الساعه 8صباحا تحت كوبري جامعة الدول العربيه الدقي
س: من كان برفقتك انذاك؟
ج : كنت لوحدي
س: ما سبب ومناسبه تواجدك بالزمان والمكان سالفي الذكر؟
ج : كنت رايحه الشغل
س: ما الافعال التي قام بها المتهم تحديدا؟
ج : هو قام بضربي بيده علي منطقة حساسه أسفل جسدي و هرب
س: ما الحاله التي كنتي عليها انذاك؟
ج : كنت ماشيه في الشارع رايحه شغلي و هو ظهر من ورايا
س: وما هي حاله المكان من حيث الضوء والرؤيه ؟
ج: الرؤيه كانت واضحه احنا كنا الساعه 8 الصبح
س: و ما هي المسافة التي كانت تفصل بينك و بين المتهم تحديدا ؟
ج:مفيش مسافة تقريبا لانه كان هيخبطني بالعربيه
س: هل من ثمه حوار دار بينك وبين المتهم ؟
ج: لا
س: وما هي واجهتك بالنسبه للمتهم اثناء الاعتداء عليكي؟
ج: كنت مدياله ضهري لاني ماكنتش شايفاه
س: وما الحاله التي كان عليها انذاك؟
ج: هو كان جاي من ورايا ضربني بايده علي منطقة حساسة اسفل جسدي
جاء بأمر الإحالة أن المتهم قام بهتك عرض المجني عليها بغير قوة أو تهديد ، بانه وحال استقلاله سيارته بالطريق العام باغت المجني عليها أثناء سيرها على قدميها وقام بصفعها بيده على
منطقة حساسة في اسفل جسدها