عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فوجئت بيده.. اعترافات ضحية سائق شركة توصيل شهيرة بجامعة الدول

ارشيفية
ارشيفية

 

أحال المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة سائق بشركة توصيل  أجرة شهيرة  إلى الجنايات لاتهامهم بهتك عرض فتاة تبلغ من العمر 31 عاما واستمعت جهات التحقيق إلى اقوال المجني عليها : 

اقوال المجني عليها 

س: ما تفصيلات ما حدث ؟ 

ج : اللي حصـل انـي كـنـت رايحـه شـغلـي حوالي الساعه 8 صباحا  وكنت ناشئة   تحـت كـوبري جامعة الدول فوجئت أن حد اتحرش بيـا وهو راكب العربية و خبطنـي بـايـده عـلـي منطقة حساسه بجسدي  و هرب و ده كـل اللـي

س: متى واين حدث ذلك ؟

ج : يوم الخميس حوالي الساعه 8صباحا  تحت كوبري جامعة الدول العربيه الدقي

س: من كان برفقتك انذاك؟

ج : كنت لوحدي

س: ما سبب ومناسبه تواجدك بالزمان والمكان سالفي الذكر؟

ج : كنت رايحه الشغل

س: ما الافعال التي قام بها المتهم تحديدا؟

ج : هو قام بضربي بيده علي منطقة حساسه أسفل جسدي و هرب

س: ما الحاله التي كنتي عليها انذاك؟

ج : كنت ماشيه في الشارع رايحه شغلي و هو ظهر من ورايا

س: وما هي حاله المكان من حيث الضوء والرؤيه ؟

ج: الرؤيه كانت واضحه احنا كنا الساعه 8 الصبح

س: و ما هي المسافة التي كانت تفصل بينك و بين المتهم تحديدا ؟

ج:مفيش مسافة تقريبا لانه كان هيخبطني بالعربيه

س: هل من ثمه حوار دار بينك وبين المتهم ؟

ج: لا

س: وما هي واجهتك بالنسبه للمتهم اثناء الاعتداء عليكي؟

ج: كنت مدياله ضهري لاني ماكنتش شايفاه

س: وما الحاله التي كان عليها انذاك؟

ج: هو كان جاي من ورايا ضربني بايده علي منطقة حساسة اسفل جسدي 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم قام بهتك عرض المجني عليها  بغير قوة أو تهديد ، بانه وحال استقلاله سيارته بالطريق العام باغت المجني عليها أثناء سيرها على قدميها وقام بصفعها بيده على

منطقة حساسة في اسفل جسدها 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تحذر من خطر جديد يواجه الدولة|وتقدم حوافز مالية للتحكم في الإنجاب

بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن زلزال مصر

القاهرة والسويس وبورسعيد.. تفاصيل جديدة عن الزلزال الذي ضرب مصر منذ قليل

عاجل.. زلزال بقوة 4 ريختر يضرب بورسعيد ويشعر به سكان القاهرة

اشتري شبكتك بسرعة| الذهب يتراجع بقوة مجددًا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

نزلت 15 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت اليوم بعد انتشار الفراخ البرازيلي

الحكومة تحركت للحل.. الكشف عن المتهم الوحيد في رفع أسعار الدواجن والأعلاف

بعد زلزال اليوم .. البحوث الفلكية: لا تخافوا وناموا آمنين

ترشيحاتنا

الحكومة تحذر من خطر جديد يواجه الدولة|وتقدم حوافز مالية للتحكم في الإنجاب

الاسرع في عمان .. فيراري SF90 STRADALE الخارقة 2023 |صور

سعر ومواصفات جوال ريلمي V30 في السعودية

نزلت 15 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت اليوم بعد انتشار الفراخ البرازيلي

قرار أوروبي لتسهيل وصول المساعدات إلى سوريا

سعر جرام الذهب عيار 18 و21 اليوم الجمعة 24 - 2 - 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توافق في الافكار.. هبة قطب تكشف أسرارا بالعلاقة الزوجية غير مقبولة

بعد انتشار الدجاج البرازيلي.. إليكم علامات النوع الفاسد احذروها عند الشراء

في ذكرى ميلاده..محمود الجندي الذي كرس مسيرته الفنية لإبراز شهامة ابن البلد

أخيرا عرفنا السبب .. إليك أسرار عدم شعور البعض بالزلزال

فيديو

10 جنيه.. سعر زجاجة زيت برعاية رجل أعمال أردني تثير ضجة/ فيديو جراف

مواصفات أول سيارة كهربائية مصرية.. تتشحن بـ 10 جنيهات بس

سمعوا صوتا مرعبًا قبل زلزال تركيا بـ 3 أشهر.. ماذا حدث لسكان إحدى القرى قبل الكارثة ؟ "فيديوجراف"

مات من الحسرة .. ماذا حدث لـ عاطف سعيد في أيامه الأخيرة ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ