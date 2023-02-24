نشرة المرأة والصحة| مقدمات تحدث قبل الزلزال لا تتجاهلها.. وعلامات أنواع الدجاج الفاسد احذروها عند الشراء

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

نشرت الدكتورة هبة قطب استشاري العلاقات الزوجية والصحة الجنسية علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك فيديو عن علامات وعيوب لا يمكن تجاهلها بين الازواج بالعلاقة الزوجية.

انتشر في الفترة الأخيرة دجاج برازيلي يباع بأسعار منخفضة وقد قدمت رئيس سلامة الغذاء شيرين زكي فيديو الرد علي استفسار المواطنين حيث تسأل البعض عم طرق اكتشاف الدجاج المجمد الفاسد.

الزلزال هو هزة في القشرة الأرضية تضرب دون سابق إنذار وتتفاوت حدتها بدرجة كبيرة.

يمكن أن تحدث الزلازل بسبب قوى بركانية تحت الأرض ، وكسر الصخور تحت سطح الأرض ، والحركة المفاجئة على طول خط الصدع الموجود وفقا للمركز الاقليمي بالطوارئ

يعد الزلزال من أخطر الكوارث الطبيعية التى ترعب البشر وبالرغم من هذا فهناك بعض الأشخاص الذين لايشعرون به رغم شعور كثيرون به.

وفى الحقيقة هناك عوامل عديدة تجعل الإنسان لا يشعر بـ الزلزال أو أى هزة أرضية منها تواجدك فى منطقة لم تتأثر بقوة به حتى وإن كانت فى مدينة قريبة أو حدوث الزلزال أثناء نومك وأنت من الأشخاص الذين لا يشعرون بالحركة أو الصوت أثناء النوم .