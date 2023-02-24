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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| مقدمات تحدث قبل الزلزال لا تتجاهلها.. وعلامات أنواع الدجاج الفاسد احذروها عند الشراء

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

توافق في الافكار.. هبة قطب تكشف أسرارا بالعلاقة الزوجية غير مقبولة

نشرت الدكتورة هبة قطب استشاري العلاقات الزوجية والصحة الجنسية علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك فيديو عن علامات وعيوب لا يمكن تجاهلها بين الازواج بالعلاقة الزوجية.

بعد انتشار الدجاج البرازيلي.. إليكم علامات النوع الفاسد احذروها عند الشراء

انتشر في الفترة الأخيرة دجاج برازيلي يباع بأسعار منخفضة وقد قدمت رئيس سلامة الغذاء شيرين زكي فيديو الرد علي استفسار المواطنين حيث تسأل البعض عم طرق اكتشاف الدجاج المجمد الفاسد.

علامات تحذيرية تحدث قبل الزلزال لا تتجاهلها

الزلزال هو هزة في القشرة الأرضية تضرب دون سابق إنذار وتتفاوت حدتها بدرجة كبيرة.

يمكن أن تحدث الزلازل بسبب قوى بركانية تحت الأرض ، وكسر الصخور تحت سطح الأرض ، والحركة المفاجئة على طول خط الصدع الموجود وفقا للمركز الاقليمي بالطوارئ

إليك أسرار عدم شعور البعض بالزلزال

يعد الزلزال من أخطر الكوارث الطبيعية التى ترعب البشر وبالرغم من هذا فهناك بعض الأشخاص الذين لايشعرون به رغم شعور كثيرون به.

وفى الحقيقة هناك عوامل عديدة تجعل الإنسان لا يشعر بـ الزلزال أو أى هزة أرضية منها تواجدك فى منطقة لم تتأثر بقوة به حتى وإن كانت فى مدينة قريبة أو حدوث الزلزال أثناء نومك وأنت من الأشخاص الذين لا يشعرون بالحركة أو الصوت أثناء النوم .

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