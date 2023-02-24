مسعف وسائق ينقذان حياة سيدة وتوليدها قبل وصولهما لمستشفى دمياط العام

نجح طاقم إسعاف دمياط الذى يضم المسعف محمد نجيب الحفناوى والسائق تامر عبد الحليم مغنم فى توليد سيدة فاجأها المخاض فى منزلها بشارع التجارى بالقرب من مسجد البدرى وسط مدينة دمياط.

وكانت غرفة عمليات هيئة الإسعاف بدمياط قد تلقت استغاثة من إحدى السيدات فى تمام الساعة الرابعة والنصف فجر اليوم الجمعة وعلى الفور انتقل رجال الإسعاف إلى منزل السيدة ووجدوها على وشك الولادة ولا يمكن نقلها، فقام المسعف محمد نجيب الحفناوى بتوليد السيدة وتم نقلها إلى مستشفى دمياط العام للاطمئنان على حالتها وتم إيداع الطفلة حضانة المستشفى.

وظل رجال الإسعاف بجوار السيدة حتى حضر زوجها إلى المستشفى واطمئن عليهم.