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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تعيد اثنين من معتقلي جوانتانامو إلى باكستان

أمريكا تعيد اثنين
أمريكا تعيد اثنين من معتقلي جوانتانامو إلى باكستان

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الخميس، أن الولايات المتحدة نقلت شقيقين من معتقل جوانتانامو الأمريكي في كوبا إلى باكستان.

وبذلك انخفض العدد الإجمالي للأشخاص المحتجزين في جوانتانامو إلى 32.

وأسس الرئيس الجمهوري الأسبق جورج دبليو بوش، معسكر جوانتانامو عام 2002 لإيواء الأجانب المشتبه بهم في أعقاب هجمات الطائرات المختطفة عام 2001 على نيويورك ووزارة الدفاع الأمريكية، التي أسفرت عن مقتل نحو 3000 شخص.

وتحول جوانتانامو إلى رمز للتجاوزات الأمريكية في "الحرب على الإرهاب"؛ بسبب أساليب الاستجواب القاسية التي قال النقاد إنها ترقى إلى مستوى التعذيب.

وكان هناك 40 معتقلا عندما تولى الرئيس الديمقراطي جو بايدن منصبه في عام 2021. وقال بايدن إنه يأمل في إغلاق المنشأة.

ويحظر القانون على الحكومة الاتحادية نقل معتقلي جوانتانامو إلى سجون البر الرئيسي للولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة الدفاع، الخميس، إعادة عبد الرباني ومحمد رباني إلى باكستان.

وألقي القبض على الاثنين في عام 2002. وكان عبد الرباني وسيطا في تنظيم القاعدة بينما كان محمد رباني وسيطا مسؤولا عن تسهيل السفر والشؤون المالية لقادة بارزين في التنظيم، وفقا لموقع وزارة الدفاع الأمريكية على الإنترنت.

وقالت الوزارة في بيان: "الولايات المتحدة تقدر استعداد حكومة باكستان والشركاء الآخرين لدعم الجهود الأمريكية الجارية التي تركز على خفض عدد المحتجزين بشكل مسؤول وإغلاق منشأة خليج جوانتانامو في نهاية المطاف".

وأضافت الوزارة في بيانها أنه لا يزال هناك 32 معتقلا، من بينهم 18 مؤهلون للنقل.

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