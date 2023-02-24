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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إدارة الساحل التعليمية تبدأ تنفيذ استراتيجية تطوير شاملة

الدكتور أنور إبراهيم
الدكتور أنور إبراهيم

بدء الدكتور " أنور إبراهيم" مدير عام إدارة الساحل التعليمية ومدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة "أيمن موسي"، بتنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير إدارة الساحل التعليمية بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية موفرا في سبيل ذلك كافة الإمكانيات والموارد المتاحة، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير التربية والتعليم " رضا حجازي".

واستطاع الدكتور " أنور إبراهيم" مدير عام إدارة الساحل التعليمية خلال اشهر قليلة منذ توليه منصبه إحداث طفرة كبيرة في العملية التعليمية والأنشطة التربوية وذلك من خلال عمل تنافس حقيقي بين المدارس التابعة للإدارة وبعضها البعض وتنظيم العديد من المسابقات الخاصة بأوائل الطلبة َغيرها في كافة المراحل التعليمية لتشجيع سير العملية التعليمية وكذلك المسابقات الخاصة بالمكتبات والموهوبين، إلي جانب  إزالة الرواكد من المدارس وإعادة تدويرها مرة أخرى.

 

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