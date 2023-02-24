برلماني: تحديد أسعار المحاصيل الاستراتيجية يحقق الاكتفاء الذاتي من الزيوت و الأعلاف

ثمن النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إعلان الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، بشأن تحديد أسعار عدد من المحاصيل الاستراتيجية قبل زراعتها،مؤكدا أن الإعلان المسبق لأسعار المحاصيل خطوة هامة لزيادة الإنتاج وتشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الإستراتجية لحل أزمة الأعلاف والزيوت.

وأشار “ الشوربجي ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أن الفلاح المصري حقق نجاحات كبيرة فى مواجهة جميع التداعيات السلبية لفيروس كورونا والحرب الروسية الاوكرانية ، ويستحق الدعم والمساندة لمضاعفة الصادرات الزراعية المصرية لمختلف دول العالم.

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و كان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن أسعار الزراعة التعاقدية، خاصة على مستوى المحاصيل الاستراتيجية التي تلبي احتياجات المواطن، وتقلل الفجوة الموجودة حاليا.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، أن الحكومة ستعتمد على تقليل الاستيراد من الخارج، لأن تلك المحاصيل تعتمد على الأعلاف والزيوت.

جدير بالذكر أن جاء سعر المحاصيل التى تم تحديد أسعارها كالآتي :

الذرة الاصفر ٩،٥ آلاف للطن .

الذرة البيضاء ٩ آلاف للطن .

فول الصويا ١٨ ألف جنية للطن.

عباد الشمس ١٥ ألف جنية للطن.

بالإضافة للقمح السابق إعلانه ب ١٢٥٠ جنيه للأردب .