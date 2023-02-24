عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: تحديد أسعار المحاصيل الاستراتيجية يحقق الاكتفاء الذاتي من الزيوت و الأعلاف

عامر الشوربجي عضو
عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب

ثمن النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إعلان الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، بشأن تحديد أسعار عدد من المحاصيل الاستراتيجية قبل زراعتها،مؤكدا أن الإعلان المسبق لأسعار المحاصيل خطوة هامة لزيادة الإنتاج وتشجيع الفلاحين على زراعة المحاصيل الإستراتجية لحل أزمة الأعلاف والزيوت.

 

وأشار “ الشوربجي ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أن الفلاح المصري  حقق نجاحات كبيرة  فى مواجهة جميع التداعيات السلبية لفيروس كورونا والحرب الروسية الاوكرانية ، ويستحق الدعم والمساندة لمضاعفة الصادرات الزراعية المصرية لمختلف دول العالم.

 

لايفوتك||

txt

برلماني: إعلان أسعار المحاصيل الاستراتيجية يضمن تلبية احتياجات البلاد

txt

الزراعة: أسعار ضمان توريد المحاصيل الاستراتيجية قابلة للزيادة

 

و كان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن أسعار الزراعة التعاقدية، خاصة على مستوى المحاصيل الاستراتيجية التي تلبي احتياجات المواطن، وتقلل الفجوة الموجودة حاليا.

 

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، أن الحكومة ستعتمد على تقليل الاستيراد من الخارج، لأن تلك المحاصيل تعتمد على الأعلاف والزيوت.

 

جدير بالذكر أن جاء سعر المحاصيل التى تم تحديد أسعارها كالآتي : 

 

الذرة الاصفر ٩،٥ آلاف للطن .

 

الذرة البيضاء ٩ آلاف للطن .

 

فول الصويا ١٨ ألف جنية للطن.

 

عباد الشمس ١٥ ألف جنية للطن.

 

بالإضافة للقمح السابق إعلانه ب ١٢٥٠ جنيه للأردب . 

عامر الشوربجي مصطفى مدبولي لجنة الزراعة مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزلت 15 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت اليوم بعد انتشار الفراخ البرازيلي

الحكومة تحذر من خطر جديد يواجه الدولة|وتقدم حوافز مالية للتحكم في الإنجاب

بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن زلزال مصر

القاهرة والسويس وبورسعيد.. تفاصيل جديدة عن الزلزال الذي ضرب مصر منذ قليل

اشتري شبكتك بسرعة| الذهب يتراجع بقوة مجددًا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

عاجل.. زلزال بقوة 4 ريختر يضرب بورسعيد ويشعر به سكان القاهرة

كيلو الوراك بـ55 جنيها والدواجن البرازيلية بـ65| فيديو

من تحت رأس ياسمين عز.. صدمة فتاة يتركها عريسها في ليلة الزفاف|فيديو

ترشيحاتنا

لصحة الأم وحماية الجنين.. قائمة أدوية محظورة في فترة الحمل

تحذير عاجل.. عالم الزلازل الهولندي يتحدث عن كارثة جديدة خلال أيام

قطع المياه عن منطقة الزمالك مساء اليوم

ظنه يمزح.. طيار يستكمل رحلته رغم وفاة مساعده|ما القصة؟

بسبب الطماطم واللحوم.. مسؤول مغربي لرئيس الوزراء السابق: أنا خصيمك يوم القيامة

في الذكرى الأولى للحرب.. زيلينسكي يكشف خطورة الأوضاع في جنوب أوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كبد دجاج بدبس الرمان.. أحلى من المطاعم

نشرة المرأة والصحة| مقدمات تحدث قبل الزلزال لا تتجاهلها.. وعلامات أنواع الدجاج الفاسد احذروها عند الشراء

بحذاء لافت.. هيفاء وهبي تثير ضجة بإطلالة غير تقليدية| شاهد

توافق في الافكار.. هبة قطب تكشف أسرارا بالعلاقة الزوجية غير مقبولة

فيديو

لبس الجلباب الأبيض.. حقيقة اعتناق كريستيانو رونالدو الإسلام| فيديو جراف

10 جنيه.. سعر زجاجة زيت برعاية رجل أعمال أردني تثير ضجة/ فيديو جراف

مواصفات أول سيارة كهربائية مصرية.. تتشحن بـ 10 جنيهات بس

سمعوا صوتا مرعبًا قبل زلزال تركيا بـ 3 أشهر.. ماذا حدث لسكان إحدى القرى قبل الكارثة ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 37

هند عصام

الأميرة والقزم

د. صفوت عمارة

شعبان شهر يغفل عنه الناس

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

اﻟﻤﺰﻳﺪ