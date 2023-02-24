رئيس البرلمان العربي يهنئ الكويت حكومة وشعبا بمناسبة العيد الوطني

هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وحكومة وبرلمان وشعب دولة الكويت، بمناسبة العيد الوطني.

وبهذه المناسبة، ثمن رئيس البرلمان العربي ما حققته دولة الكويت من نهضة وإنجازات رائدة عززت من مكانتها المتميزة وحضورها الفاعل في محيطها العربي والإقليمي والدولي، ودورها الرائد في دعم منظومة العمل العربي المشترك وبما يحقق مصالح الشعب العربي الكريم.

متمنيا لدولة الكويت وشعبها العزيز التقدم والازدهار في ظل قيادة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، لتحقيق تطلعات شعبها الكريم.