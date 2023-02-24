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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأول مرعب والأخير مفاجأة.. ما هي السيناريوهات المحتملة لـ نهاية حرب أوكرانيا؟

الحرب الروسية الأوكرانية|أرشيفية
الحرب الروسية الأوكرانية|أرشيفية

سنة كاملة تمر على بداية الحرب في أوكرانيا حملت معها الكثير من الأحداث والتداعيات التي جاءت تباعًا مع تحول الأزمة إلى حربًا بالوكالة بين لاعبي العالم الكبار، العملية العسكرية الخاصة على حد تعبير الكرملين خلفت تغيرات عميقة في أوروبا من خلال أزمات جاءت تباعًا بداية من الطاقة والغذاء والأمن، وفي هذا الصدد استعرضت فضائية العربية تقريرًا مفصلًا حول 4 سيناريوهات لنهاية حرب أوكرانيا، وجاءت كالتالي:

 

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عام على الحرب.. أسباب ودوافع أوروبا لدعم أوكرانيا ضد روسيا

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الذكرى الأولى لحرب أوكرانيا وروسيا.. ماذا تعرف عن جذور الصراع وأبرز محطاته؟


 

تحول الصراع لـ حرب أبدية
 

وطرحت صحيفة التلغراف 4 سيناريوهات توضح بالتفصيل كيف يمكن أن تنتهي حرب بوتين ضد أوكرانيا، فيما يطرح السيناريو الأول فكرة تحول الصراع الحاصل إلى حرب أبدية قد تستمر لشهور أو لسنوات طويلة يخوض فيها الطرفان حرب استنزاف مديدة تتأرجح بين المكاسب تارة والخسارة تارة أخرى دون الاستسلام.
 

الحرب الروسية الأوكرانية

وقف إراقة الدماء



أما السيناريو الثاني يطرح فكرة وقف إراقة الدماء إذا اتفق الطرفان على وقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يجمد الوضع السياسي والإقليمي الراهن، حيث أن هذه الخطوة ستقلل من العبء الإجمالي على عاتق المدنيين في أوكرانيا غير أنها لن تحل الأسباب الاستراتيجية الكامنة وراء الصراع. 
 

 الوحدة الروسية وتعزيز المكاسب الإقليمية


 

السيناريو الثالث يطرح فكرة الوحدة الروسية وتعزيز المكاسب الإقليمية، حيث يمكن للهجمات المضادة الروسية الناجحة في دونباس والتدمير المستمر للبنية التحتية الحيوية  في أوكرانيا أن تمكن موسكو من تعزيز مكاسبها الإقليمية على الأقل فيما يتعلق بالأقاليم الأوكرانية الأربعة التي تم ضمها.
 

 الحرب في أوكرانيا

  النصر الأوكراني في الميدان

 

السيناريو الرابع يطرح فكرة النصر الأوكراني في الميدان من خلال إجبار القوات الروسية على الانسحاب إلى المواقع التي كانت تنتشر فيها قبل بداية الحرب، من خلال شن أوكرانيا هجمات مضادة ويتحول جيشها من قوة دفاعية إلى هجومية.

 

فيما يقابل هذه السيناريوهات تطورات ميدانية متسارعة في إقليم دونباس معارك عنيفة دون تغير كيبر في الخريطة، لكن ربما تتغير هذه الخريطة قريبًا بحلول فصل الربيع.

 

أوكرانيا العملية العسكرية الروسية بوتين اوروبا دونباس

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