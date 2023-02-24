تباين أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر ..الذهب مستقر على مدار الأسبوع .. وعيار 21 يسجل 1685 جنيها

أسعار العملات والذهب

الدولار يسجل 30.58جنيه للبيع

الجنيه الإسترليني يسجل 36.92جنيه للبيع

اليورو يسجل 32.49جنيه للبيع

الريال السعودي يسجل 8.15جنيه للبيع

الدرهم الاماراتي يسجل 8.32جنيه للبيع

الدينار الكويتي يسجل 99.75جنيه

استقرار الذهب ..عيار 21 يسجل 1685 جنيها

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية حالة من التباين على مدار تعاملات الأسبوع حيث ارتفع سعر صرف الدولار والجنيه الإسترليني والدينار الكويتي فيما استقر الريال السعودي وتراجع اليورو والفرنك السويسري في بنوك مصر والأهلي والمركزي بينما استقر الذهب محليا .



يستعرض موقع صدى البلد من خلال خدمة عرض أسعار العملات السلع المهمة مثل الذهب الذي يستحوذ على اهتمام القراء.

و ننشر أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري في خلال تعاملات اليوم الجمعة 24فبراير 2023 وفقا لأخر تحديثات بنوك الأهلى ومصر والبنك المركزي مقارنة بأسعار إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع .

أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي خلال مستهل تعاملات اليوم الجمعة نحو 30.48جنيه للشراء و 30.58جنيه للبيع مقارنة ب 30.52 جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي بزيادة 6 قروش.

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي اليوم الجمعة نحو 32.26جنيه للشراء و32.49 جنيه للبيع مقارنة 32.65 جنيه سعر إغلاق مستهل تعاملات الأسبوع بتراجع 16 قرش .



ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي اليوم نحو 36.62جنيه للشراء و 36.92جنيه للبيع مقارنة 36.77 جنيه مرتفعا 15قرشا.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي اليوم 32.65جنيه للشراء و32.91جنيه للبيع مقارنة 33.13 جنيه متراجعا 24 قرش.

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل الدولار الأمريكي نحو 30.48جنيه للشراء و 30.58جنيه للبيع وفقا لأخر تحديث فى بنك مصر .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 32.26جنيه للشراء و32.49 جنيه للبيع .

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ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 36.62جنيه للشراء و 36.92جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري فى بنك مصر اليوم الجمعة نحو 32.65جنيه للشراء و 32.91جنيه للبيع .

أسعار العملات فى البنك المركزي

بلغ سعر الدولار الأمريكي وفقا لأخر تحديث فى البنك المركزي ليسجل نحو 30.57جنيه للشراء و 30.68جنيه للبيع مقارنة 30.62جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي .

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري فى البنك المركزي اليوم الجمعة نحو 32.42جنيه للشراء و32.54

جنيه للبيع مقارنة 32.75 جنيه بانخفاض 21 قرشا.

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري فى البنك المركزي اليوم الجمعة نحو 36.78جنيه للشراء و 36.91جنيه للبيع مقارنة 36.86 جنيه سعر إغلاق مستهل تعاملات الأسبوع بارتفاع 5 قروش .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري فى البنك المركزي اليوم 32.80جنيه للشراء و32.92جنيه للبيع .





أسعار العملات العربية

أسعار العملات العربية اليوم الجمعة



الدينار الكويتي يسجل 99.75جنيه

وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات اليوم الجمعة فى البنك الأهلي كالاتي:

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 96.08جنيه للشراء و 99.75جنيه للبيع مقارنة ب 99.61 جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي بإرتفاع 14 قرش .



واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي عند 8.11جنيه للشراء و8.15جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات الجمعة فى البنك الأهلي 8.30جنيه للشراء و8.32جنيه للبيع مقارنة 8.30جنيه بارتفاع قرشين



أسعار العملات العربية فى بنك مصر



وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 96.08جنيه للشراء و 99.75جنيه للبيع .



سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر نحو 8.11جنيه للشراء و8.15جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات الجمعة فى بنك مصر نحو 8.30جنيه للشراء و8.32جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي



وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي وفقا لأخر تحديث :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات الجمعة أعلى العملات العربية سعرا 99.65جنيه للشراء و 100 جنيه للبيع .



سعر الريال السعودي

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي نحو 8.14جنيه للشراء و8.17جنيه للبيع مقارنة 8.16جنيه بارتفاع قرش .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري مستهل تعاملات الجمعة فى البنك المركزي نحو 8.32جنيه للشراء و8.35جنيه للبيع بزيادة قرشين .



العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الأخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 24-2-2023

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأغلى سعرا 1926جنيهًا .

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 1765جنيهًا .



سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداول 1685 جنيهًا .



سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 1444جنيهًا .



سجل سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1123جنيهًا .



سجل سعر جرام الذهب عيار 12 سجل 963جنيهًا .



وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 13480جنيه.



بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة 1.9 مليون جنيه .



وسجلت سعر أوقية الذهب نحو 1824 دولار





أسعار المصنعية والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو العالم