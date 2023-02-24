برلمانية تطالب بمحاكمة مرتكبي العدوان الإسرائيلي على دمشق ونابلس أمام الجنائية الدولية

أدانت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان بشدة العدوان الذى شنته سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق سكنية بالعاصمة السورية دمشق ومحيطها والذي أسفر عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 15 أخرين كما تدين اقتحام القوات الإسرائيلية الدموي لنابلس الرصاص الحى ما تسبب فى وقوع ١٠ شهداء وإصابة ١٠٠ آخرين مطالبة بمحاكمة مرتكبى هذه الجرائم الدموية من سلطات الاحتلال الإسرائيلى أمام المحكمة الجنائية الدولية باعتبارهم مجرمى حرب.

وأعربت " الجزار " فى بيان لها أصدرته اليوم عن أسفها الشديد لصمت المجتمع الدولي تجاه مثل هذه الجرائم قائلة : إن سلطات الاحتلال لا تتحلى بأى قدر من الإنسانية ففى الوقت الذى تتسابق فيه دول العالم وفى مقدمتها مصر الى دعم ومساندة الدولة السورية الشقيقة لمواجهة التداعيات السلبية والخطيرة لكارثة الزلزال المروع الذى تعرضت له سوريا تقوم سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهذا العدوان الغاشم والبربري مطالبة من المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته سرعة التحرك لوقف مثل هذه الاعمال العدوانية الخطيرة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد سوريا كما أن العدوان الإسرائيلي المستمر ضد الشعب الفلسطيني الأعزل يقوض كل فرص السلام ويهدر كل الجهود المبذولة للتوصل للسلام ودعم سبل الاستقرار بالمنطقة.

هذا وتتقدم النائبة سميرة الجزار بخالص التعازي لأسر شهداء هذا العدوان متوجهة بالدعاء الى الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين .