عهد خال من الفساد والظلم.. رسائل قوية من الرئيس الجزائري للشعب

أكد رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، في رسالة بمناسبة الذكرى الـ 67 لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين والذكرى الـ 52 لتأميم المحروقات، التزام الدولة ببناء اقتصاد عصري قوي مع الحفاظ على طابعها الاجتماعي.

وجاء في الرسالة أنه "في الوقت الذي نشد فيه على أيدي العاملات والعمال الذين تتوجه بهم الجزائر الجديدة إلى عهد خال من الفساد والظلم، وكل أشكال الانحرافات من بيروقراطية ورشوة ومحاباة، نؤكد أننا نستشعر في كل لحظة وحين، العهد الذي قطعناه مع شعبنا الأبي لتسخير إمكانيات البلاد ومقدراتها المادية والبشرية، وتعبئة مؤسسات الدولة من أجل تحقيق أهدافنا الاستراتيجية، وفي مقدمتها بناء اقتصاد عصري قوي، يقوم على الشفافية والتنافسية، ويطلق المبادرات والأفكار لخلق الثروة ومناصب الشغل، مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة".

وفي هذا الإطار، ذكر الرئيس تبون بالإجراءات والتدابير "غير المسبوقة" المتخذة حفاظا على الطابع الاجتماعي للدولة، وعلى رأسها استحداث منحة البطالة، ورفع مستويات الأجور.

كما أكد، في السياق ذاته، أن الدولة لا تزال تسهر على حماية القدرة الشرائية من خلال "محاربة المضاربين، ومفتعلي الندرة، الذين يتحينون الفرص لزعزعة الاستقرار الاجتماعي، خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك".

من جهة أخرى، جدد الرئيس تبون تأكيده على مسعى وضع استراتيجية وطنية لتطوير الهيدروجين بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، من أجل تمكين الجزائر من الاندماج الكامل في الديناميكية العالمية المرتبطة بانتقال الطاقة والبيئة.

وأعرب بهذا الخصوص عن يقينه بأن الموارد البشرية عالية الكفاءة، في قطاع الطاقة الحيوي ستحدث "الطفرة" في مسار التحول نحو الطاقات الجديدة، لافتا إنه بالإضافة إلى ما يتيحه النفط والغاز للبلاد من أفضلية في هرم مصادر الطاقة، فإنها تتوفر على إمكانيات "هائلة" في مجال الطاقة الشمسية، وشبكة كهربائية واسعة، وبنى تحتية وطنية ودولية لنقل الغاز الطبيعي، ونسيج صناعي، لاسيما ذلك المرتبط بإنتاج الأمونياك والهيدروجين.