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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

قصة روبن هود الدقهلية.. سرق محل ووزع فلوسه على الغلابة

صدى البلد

في واقعة أشبه بأفلام روبن هود، اقتحم أحد مواطني مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، محل سوبر ماركت بالقرية وسرقة مبلغ مالي ضخم ليشتري به لحوم ويوزعها على أهالي قريته.. فما القصة؟

شاهد الفيديو:

بدأت القصة ببلاغ لمأمور قسم شرطة المنزلة من حافظ محمد فرحات، 34 سنة صاحب محل سوبر ماركت بدائرة القسم، باكتشاف سرقة مبلغ مالي يقدر بـ 112 ألف جنيه.

رصدت كاميرات المراقبة بالمحل واقعة السرقة بالكامل وما قام به السارق أثناء ارتكاب الواقعة، إلا أن الغريب في الأمر ليس السرقة ولكن ما حدث بعدها.

بفحص كاميرات المراقبة، تمكن ضباط المباحث من القبض على المتهم قبل مرور 48 ساعة، حيث تبين أنه سرق المبلغ بالفعل، كما سرق أيضا 10 فرخات من محل دواجن مجاور للسوبر ماركت.

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