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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بمرافقة نواب حماة الوطن.. رئيس برلمان زيمبابوي يتفقد مشروعات حياة كريمة بسوهاج

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

أناب اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أمس، السيد أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، لمرافقة جايكوب موديندا رئيس برلمان دولة "زيمبابوي" والوفد المرافق، في جولتهم التفقدية لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة " بقرية "أم دومة" بمركز طما، للتعرف على المشروعات الخدمية والتنموية المقامة على أرض الواقع، وما تقدمه من خدمات للمواطنين.

 

وبدأ الوفد البرلماني الزيمبابوي جولته بتفقد مشروعات حياة كريمة بالقرية ومنها: مركز تنمية الأسرة والطفل، وموقف السيارات، والسوق الحضري، ومكتب البريد، ومركز الشباب، ومجمع الخدمات، والمكتبة العامة "كتابك"، ومدرسة أم دومة، ونقطة الإطفاء، ونقطة الإسعاف، والوحدة الصحية، والمجمع الزراعي، ومجمع خدمات المواطنين، ومركز الشباب.

 

وأعرب الوفد الزيمبابوي عن إعجابه بالمشروعات الخدمية والتنموية التي شاهدوها على أرض القرية، حيث استمعوا إلى شرح مفصل عن كل مشروع، وما يقوم بتقديمه من خدمات للمواطنين، مبدين رغبتهم في نقل التجربة الناجحة إلى دولة زيمبابوي، والاستفادة من التجربة المصرية في دعم وتطوير المناطق الريفية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للشعب الزيمبابوي، كما أشادوا بالمبادرة المصرية "حياة كريمة"، ورؤية القيادة السياسية المصرية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في المناطق الريفية، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات لهم.

 

 وذلك بحضور النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، والنائبة رشا إسحاق، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، واللواء علاء عبد الجابر، السكرتير العام المساعد، وهويدا الشافعي رئيس مركز ومدينة طما، وشريف أبو سحلي منسق عام مبادرة حياة كريمة بالمحافظة.

 

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حياة كريمة سوهاج مجلس النواب مدينة طما حماه الوطن مجلس الشيوخ

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