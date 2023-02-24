مؤشر الأسهم المتوسطة بالبورصة يهبط 0.63% الأسبوع الماضي

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، حيث هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.77% ليغلق عند مستوى 17003.90 نقطة.

وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 2971.88 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 4436.86 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنسبة 3.37% ليغلق عند مستوى 20049.99 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.57% ليغلق عند مستوى 3561.42 نقطة.

تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 10.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنقضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.185 مليار ورقة منفذة على 326 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 16.3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.740 مليار ورقة منفذة على 365 ألف عملية.