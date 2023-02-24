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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أناقة وجمال.. لجين عمران تتألق بـ فستان جذاب .. شاهد

لجين عمران
لجين عمران

شاركت الإعلامية السعودية لجين عمران، متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"


وظهرت لجين عمران في الصور بإطلالة جذابة مرتدية فستان انيق باللون البامبا بأكمام طويلة وبقصة مختلفة من الصدر، واختارت بعض اللمسات الناعمة من المكياج.

 

لجين عمران من مواليد 26 أكتوبر 1977، وهي إعلامية سعودية عملت كمقدمة برامج فى عدة محطات ذاع صيتها منذ تقديمها لبرنامج "صباح الخير يا عرب".

لجين هى شقيقة الفنانة أسيل عمران، والتى ظهرت فى كليب تامر حسنى “ناسينى ليه”، وسبق وعملت لجين فى تلفزيون البحرين، حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، بعد ذلك شاركت فى تقديم برنامج «يا هلا» .

مسيرة لجين عمران العملية

وانتقلت لجين عمران عام 2002 إلى البحرين لمواصلة العمل المصرفي في "سيتي بنك" في قسم الفيزا لتحصيل الديون، ومن بعدها في «فتون إديو تينمنت» كمديرة عمليات حتى عام 2004، ثم انتقلت للمجال الإعلامي من خلال العمل كمذيعة في تلفزيون البحرين.

 

وعملت لجين عمران في تلفزيون البحرين، حيث قدمت عام 2004 برنامج «الحال مع لجين»، وبعد ذلك شاركت في تقديم برنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية، شكل انتقالها لتقديم برنامج «صباح الخير يا عرب» على “إم‌ بي‌ سي 1” نقلة نوعية في طبيعة البرامج التي قدمتها. 

 

 

 

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IMG_٢٠٢٣٠٢٢٤_١٦٢٣٣٠
إطلالة جذابة لجين عمران صورة جديدة فستان أنيق الإعلامية السعودية لجين عمران

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