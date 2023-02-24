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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

41 مليون جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة الأسبوع الماضي

صدى البلد

سجلت تعاملات المصريين نسبة 86.9 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة الأسبوع الماضي ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.6% والعرب على 6.5 % وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وبحسب البيان الأسبوعى للبورصة المصرية، سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 41.2 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 149.4 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 84% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 8% وسجل العرب 8% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1740.2 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 1361.2 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، حيث هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 2.77% ليغلق عند مستوى 17003.90 نقطة.

وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 2971.88 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 4436.86 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنسبة 3.37% ليغلق عند مستوى 20049.99 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.57% ليغلق عند مستوى 3561.42 نقطة.

تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 10.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنقضي، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.185 مليار ورقة منفذة على 326 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 16.3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.740 مليار ورقة منفذة على 365 ألف عملية.

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